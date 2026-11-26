İsrail'in Tel Aviv şehrinin kuzeyinde sıra dışı bir durum gözlemlendi. Düzinelerce çakal yerleşim bölgesine girerek şehir sokaklarında rahatça dolaştı. Olayın tanıkları, vahşi hayvanların bir arada gezindiği anları videoya kaydetti.

Vahşi hayvanların yerleşim alanında ortaya çıkması yerel halk arasında endişe ve huzursuzluğa yol açtı. Normalde doğal ortamlarında yaşayan çakalların sokaklarda serbestçe dolaşması halkın dikkatini çekti.

Yetkililer şu anda hayvanları güvenli bir şekilde yakalamak ve doğal yaşam alanlarına geri döndürmek için önlemler alıyor. Hayvanların yerleşim bölgesinden uzaklaştırılması planlanıyor.