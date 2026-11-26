UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftası kapsamında oynanan Sabah ve Barcelona karşılaşmasında, futbolseverlerin dikkatini çeken romantik bir olay yaşandı.

Ölkə.az haberine göre, maçı izlemek için sevgilisiyle stadyuma gelen genç adam, ona sürpriz bir hediye hazırladı. Futbol akşamını fırsat bilen genç, partnerine evlenme teklif etmeye karar verdi.

Kadın fotoğraf çektirmek için durduğunda, genç adam aniden ona evlenme teklifinde bulundu. Böyle bir sürprizi beklemeyen kadının şaşkınlık ve mutluluk dolu tepkisi, çevredeki insanların da dikkatini çekti.

Bu anları yansıtan videolar sosyal medyada yayılarak birçok kullanıcının ilgisini çekti. Böylece stadyumdaki futbol maçı, bir çift için unutulmaz bir ana dönüştü.