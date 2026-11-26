31 yaşındaki Vietnamlı bir vatandaş, yaklaşık yedi yıl boyunca ailesinden kopuk bir şekilde sokaklarda ve terk edilmiş kanalizasyon borularında yaşadı. Polis memurları onu bularak yıllardır haber bekleyen yakınlarıyla yeniden bir araya getirdi.

Olay, ülkenin orta kesimindeki Da Nang şehrinde meydana geldi. 23 Kasım'da An Khe bölgesi Nhon Hoa 21 Caddesi'ndeki boş bir arazide görev yapan yerel güvenlik görevlileri, beton bir kanalizasyon borusunun içinde yaşayan bir adam fark etti. Polis merkezine götürülen şahsın kimliği tespit edildi. Ninh Binh eyaletinde doğan, P.H.T. isimli 31 yaşında bir erkek olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında eğitim almak için Japonya'ya gitmişti. Aynı zamanda çalışarak ailesine maddi destek sağlamayı planlıyordu. Ancak eğitim süreci beklendiği gibi gitmedi. Ailesinin eğitimi için büyük masraf yapması ve hatta borçlanması nedeniyle genç kendini suçlu hissetti ve eve dönmeye utandı.

2019 yılında yakınlarıyla iletişimini kopardı. Önce Ho Chi Minh şehrinde, daha sonra Da Nang'da sokaklarda yaşadı. Terk edilmiş kanalizasyon boruları ise onun yağmurdan ve güneşten korunduğu barınağı haline geldi. Hatta kimlik belgeleri olmadan yaşadı.

Polis memurları gençle sabırla konuşarak akrabalarını aramaya başladı. İlk bilgiler doğrultusunda Ninh Binh eyaletindeki meslektaşlarıyla iletişime geçerek ailesini bulmayı başardılar.

Haberi alan yakınları 23 Kasım gecesi Da Nang'a doğru yola çıktı ve ertesi sabah onunla buluştu. Buluşma ilk başta biraz çekingen geçse de, uzun yıllar süren ayrılığın ardından aile üyeleri yeniden bir araya geldi.

Polis memurları gencin evine dönebilmesi için kendi aralarında para toplayarak ona kıyafet ve gerekli eşyaları temin ettiler. Ailesi ise yardım eden görevlilere bir teşekkür mektubu gönderdi.

Böylece, yaklaşık yedi yıl boyunca haber alınamayan genç ailesine kavuştu.