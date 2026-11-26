Kingdom Holding şirketinin verilerine göre, Jeddah Tower'ın inşaatı 120. kata ulaştı. Binanın yapımında bugüne kadar 322 bin metreküpten fazla beton kullanıldı. Bu, projede öngörülen toplam beton hacminin yaklaşık yüzde 72'sini oluşturuyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde inşa edilmekte olan Jeddah Tower gökdeleni 482 metre yüksekliğe ulaştı. Proje tamamlandığında yüksekliğinin 1 kilometreyi aşması ve dünyanın en yüksek binası olması bekleniyor. Bu bilgi, Argaam yayın organının Kingdom Holding şirketinin raporuna dayandırdığı haberinde yer aldı.

Suudi Arabistan'da bin metrelik dünyanın en yüksek binasının inşası planlanıyor

Ayrıca okuyun · 3 Ekim Suudi Arabistan'da bin metrelik dünyanın en yüksek binasının inşası planlanıyor

Ayrıca binanın dış cephe kaplama çalışmaları da devam ediyor. Bugüne kadar 3.900'den fazla cephe paneli monte edildi ve bu, genel planın yaklaşık yüzde 14'üne denk geliyor. Kulenin iç kısmında mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat sistemlerinin kurulumuna da başlandı.

Proje tamamlandığında, Jeddah Tower'ın yüksekliğinin 1.000 metreyi aşması planlanıyor. Karşılaştırmak gerekirse, şu anda dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'nın yüksekliği 828 metredir.

Jeddah Tower hizmete açıldığında, Burj Khalifa'nın rekorunu kırarak insanlık tarihinde yüksekliği bir kilometreyi aşan ilk bina olabilir.

Kingdom Holding şirketi yöneticisi Talal İbrahim Al Mayman, inşaatın 2028 yılında tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca kulenin yüksekliğinin 2026 yılı sonuna kadar 500 metreye ulaşması öngörülüyor.

Böylece, Suudi Arabistan dünyanın en yüksek binası rekorunu kırmaya yaklaşıyor. Jeddah Tower inşaatındaki sonraki aşamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.