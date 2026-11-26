«Favori — Sindarov»: Sergey Karyakin, Dünya Satranç Şampiyonası mücadelesini değerlendirdi
Ünlü Rus büyükusta Sergey Karyakin İsviçre'de devam eden Dünya Satranç Şampiyonası mücadelesinde, son şampiyon Hintli Gukesh Dommaraju'ya karşı hamle yapan Özbek Javohir Sindarov'u ana favori olarak görüyor. Bu konuda «Sport-Ekspress» gazetesi haber verdi.
«Sindarov zihinsel olarak hazır ve zafere daha aç»
Karyakin, şampiyonluk unvanının Hintli satranççı üzerinde psikolojik bir baskı oluşturduğunu, 20 yaşındaki Özbek büyükustanın ise aksine yüksek motivasyonla hareket ettiğini vurguladı:
«Bence Sindarov zihinsel olarak çok daha hazır, zafere daha aç ve çok güçlü bir motivasyona sahip. Gukesh'e baktığımda ise şampiyonluk tacının onu ezdiğini hissediyorum. Bu yükü taşıyamıyor gibi, sanki ona çok ağır geliyor. Şampiyon olmadan önce çok parlak oynuyordu, dünya şampiyonu olduktan sonra oyununda keskin bir düşüş gözlendi.
Eğer eski formunu geri kazanabilirse, yani şampiyonluk elemelerinde ve 2024 Olimpiyatları'nda birinci masada herkesi yendiği seviyeye dönerse, o zaman bu dünyanın en güçlü iki satranççısı arasında çok ilginç bir düelloya dönüşür. Mevcut durumda ise, satranç ve entrika açısından maalesef favori — Sindarov.» — dedi Sergey Karyakin.
«Bu kolay bir yürüyüş olmayacak — 14 partinin tamamında çetin bir mücadele yaşanabilir»
Bununla birlikte, Rus uzman mücadelesindeki şansları 80'e 20 oranında Özbek temsilcinin lehine değerlendirme fikrine katılmadı. Ona göre, 2024'teki Ding Liren — Gukesh mücadelesinde de çoğu kişi kolay bir galibiyet beklemişti ancak mücadele son partilere kadar uzamıştı:
«Elbette hayır. Sindarov için bu kolay bir yürüyüş olmayacak. Bire bir oyunlarda her zaman beklenmedik sonuçlar olabilir. Önceki turnuvalarda ne olduğu pek önemli değil: üstünlüğünüzü bir kez daha pratikte kanıtlamanız gerekir. Dolayısıyla, bu sefer de 14 partinin tamamında çetin bir mücadele yaşanabilir.» — dedi Sergey Karyakin.
Dünya Satranç Şampiyonası maçının ana detayları
Göstergeler
Detaylar ve kurallar
Katılımcılar
Javohir Sindarov (20 yaşında, Adaylar Turnuvası galibi) — Gukesh Dommaraju (20 yaşında, son dünya şampiyonu)
Yapıldığı yer
İsviçre, Cenevre yakınlarındaki Cologny komünü (Martin Bodmer Vakfı Müzesi)
Mevcut skor
1 : 1 (1. ve 2. partiler beraberlikle sonuçlandı)
Sıradaki 3. parti
Bugün, 26 Kasım (Taşkent saatiyle 19:00'da — Sindarov beyaz taşlarla oynuyor)
Maç yönetmeliği
14 klasik parti (şampiyonluk için en az 7,5 puan toplamak gerekiyor)
Eşitlik bozma (Tie-break) şartı
Ana partiler 7:7 skoruyla biterse, kazanan 12 Aralık günü eşitlik bozmada belirlenecek
Hatırlatalım, Javohir Sindarov 2026 baharında Kıbrıs'ta düzenlenen Adaylar Turnuvası'nı kazanarak dünya satranç tacı için mücadele etme hakkı kazanan ilk Özbek büyükusta oldu.
Sizce Sergey Karyakin'in fikri ne kadar doğru — Javohir Sindarov gerçekten mücadelenin favorisi mi yoksa son şampiyon Gukesh henüz son sözünü söylemedi mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satranç tarihindeki bu büyük olayla ilgili haberi sevdiklerinize hemen iletin!
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