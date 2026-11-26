Ünlü Rus büyükusta Sergey Karyakin İsviçre'de devam eden Dünya Satranç Şampiyonası mücadelesinde, son şampiyon Hintli Gukesh Dommaraju'ya karşı hamle yapan Özbek Javohir Sindarov'u ana favori olarak görüyor. Bu konuda «Sport-Ekspress» gazetesi haber verdi.

«Sindarov zihinsel olarak hazır ve zafere daha aç»

Karyakin, şampiyonluk unvanının Hintli satranççı üzerinde psikolojik bir baskı oluşturduğunu, 20 yaşındaki Özbek büyükustanın ise aksine yüksek motivasyonla hareket ettiğini vurguladı:

«Bence Sindarov zihinsel olarak çok daha hazır, zafere daha aç ve çok güçlü bir motivasyona sahip. Gukesh'e baktığımda ise şampiyonluk tacının onu ezdiğini hissediyorum. Bu yükü taşıyamıyor gibi, sanki ona çok ağır geliyor. Şampiyon olmadan önce çok parlak oynuyordu, dünya şampiyonu olduktan sonra oyununda keskin bir düşüş gözlendi.

Eğer eski formunu geri kazanabilirse, yani şampiyonluk elemelerinde ve 2024 Olimpiyatları'nda birinci masada herkesi yendiği seviyeye dönerse, o zaman bu dünyanın en güçlü iki satranççısı arasında çok ilginç bir düelloya dönüşür. Mevcut durumda ise, satranç ve entrika açısından maalesef favori — Sindarov.» — dedi Sergey Karyakin.