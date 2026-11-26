Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ne sebep oldu?

Hava sahası kısıtlamaları: Savunma Bakanlığı, onlarca stratejik askeri tesis üzerinde uçuşlar için yeni kısıtlamalar getirdi ve drone karşıtı elektronik harp sistemlerini güçlendiriyor.

Drone karşıtı koruma ağları: Hangarların yetersiz olduğu hava üslerinde veya pist yakınlarında kalan teknik ekipmanların çevresine, Ukrayna savaş meydanlarında başarısını kanıtlamış özel drone karşıtı ağlar kuruluyor.

Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), olası drone saldırıları ve sabotaj eylemlerine karşı korunmak amacıyla askeri uçakları gece saatlerinde özel hangarlara ve güçlendirilmiş sığınaklara yerleştirmeye başladı. The Times ve Sky News yayınlarının bildirdiğine göre, bu karar ülkenin güvenlik birimleri ve Savunma Bakanlığı'ndan gelen ciddi uyarıların ardından alındı.

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Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle hangarlarla ilgili emrin detaylarına resmi bir yorum yapmasa da, askeri üslerin ve havacılık ekipmanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını doğruladı.

Sizce modern drone tehdidi, günümüzde dünyanın en güçlü devletlerinin hava üslerini bile savaş dönemindeki gibi gizlenme ve korunma önlemleri almaya zorluyor mu?

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