Etihad'da nahoş olay: Donnarumma, Napoli taraftarlarının hakaretleri nedeniyle büyük üzüntü yaşadı
Manchester Cityve İtalya milli takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı oynanan maç sırasında konuk ekip taraftarlarının kabul edilemez davranışları nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Tribünlerden gelen hakaretler ve maç sonrası ruh hali
Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sırasında bazı Napoli taraftarları, İtalyan kaleciye yönelik sert ve hakaret içerikli tezahüratlarda bulundu. Bu durum kalecinin psikolojisini ciddi şekilde etkiledi:
Maç sırasındaki baskı: Maç boyunca konuk tribünlerden Donnarumma'ya yönelik ağır ve hakaret dolu sözler yükseldi.
Basınla görüşmeyi reddetme: Son düdüğün ardından stadyumdan ayrılan kalecinin oldukça heyecanlı ve ruhen çökmüş olduğu açıkça görülüyordu. Medya mensupları karşısında tepkisini gizlemedi ve hiçbir açıklama yapmak istemediğini belirtti.
Olayın detayları
Göstergeler
Detaylar ve gerçekler
Futbolcu
Gianluigi Donnarumma (Manchester Citykalecisi)
Organizasyon ve konum
UEFA Şampiyonlar Ligi — Etihad Stadyumu (Manchester)
Karşı taraf
Napoli kulübünün deplasman taraftarları
Olayın nedeni
Maç boyunca tribünlerden yükselen sert ve hakaret içerikli tezahüratlar
Kalecinin tepkisi
Maçtan sonra ruhen çökmüş bir halde stadyumdan ayrıldı ve röportaj vermeyi reddetti
Kendi vatandaşları tarafından gösterilen bu sert tepkinin, Donnarumma'yı şahsen çok üzdüğü belirtiliyor.
Sizce UEFA, Etihad Stadyumu'nda Gianluigi Donnarumma'ya hakaret eden Napoli taraftarları nedeniyle kulübe disiplin cezası uygulamalı mı?
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