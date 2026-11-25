Manchester Cityve İtalya milli takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı oynanan maç sırasında konuk ekip taraftarlarının kabul edilemez davranışları nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Tribünlerden gelen hakaretler ve maç sonrası ruh hali

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sırasında bazı Napoli taraftarları, İtalyan kaleciye yönelik sert ve hakaret içerikli tezahüratlarda bulundu. Bu durum kalecinin psikolojisini ciddi şekilde etkiledi:

Maç sırasındaki baskı: Maç boyunca konuk tribünlerden Donnarumma'ya yönelik ağır ve hakaret dolu sözler yükseldi.

Basınla görüşmeyi reddetme: Son düdüğün ardından stadyumdan ayrılan kalecinin oldukça heyecanlı ve ruhen çökmüş olduğu açıkça görülüyordu. Medya mensupları karşısında tepkisini gizlemedi ve hiçbir açıklama yapmak istemediğini belirtti.

Olayın detayları

Göstergeler Detaylar ve gerçekler Futbolcu Gianluigi Donnarumma (Manchester Citykalecisi) Organizasyon ve konum UEFA Şampiyonlar Ligi — Etihad Stadyumu (Manchester) Karşı taraf Napoli kulübünün deplasman taraftarları Olayın nedeni Maç boyunca tribünlerden yükselen sert ve hakaret içerikli tezahüratlar Kalecinin tepkisi Maçtan sonra ruhen çökmüş bir halde stadyumdan ayrıldı ve röportaj vermeyi reddetti

Kendi vatandaşları tarafından gösterilen bu sert tepkinin, Donnarumma'yı şahsen çok üzdüğü belirtiliyor.

Sizce UEFA, Etihad Stadyumu'nda Gianluigi Donnarumma'ya hakaret eden Napoli taraftarları nedeniyle kulübe disiplin cezası uygulamalı mı?

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