Nasaf, ACL-2 kapsamında Al Khaldiya'yı mağlup ederek 2. sıraya yükseldi
Karşi'nin Nasaf kulübü, Asya Şampiyonlar Ligi-2 turnuvasının 5. hafta maçında kendi sahasında Bahreyn temsilcisi Al Khaldiya'yı ağırladı ve önemli bir galibiyet elde etti. Ro‘ziqul Berdiyev öğrencileri, kıran kırana geçen mücadelede rakiplerine karşı 1:0 skorla üstünlük sağladı.
Abbos G‘ulomov'dan belirleyici vuruş
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilse de, ikinci yarının başında "ejderhalar" hedeflerine ulaştı. Mücadelenin 51. dakikasında Abbos G‘ulomov rakip fileleri havalandırarak maçın kaderini belirleyen tek golün sahibi oldu.
Bu kritik 3 puanın ardından Nasaf, puanını 7'ye yükselterek A Grubu puan durumunda 2. sıraya yerleşti. Bahreyn ekibi Al Khaldiya ise 4 puanla 4. sırada kaldı. Grubun diğer maçında Kuwait SC (6 puan) ve lider Al Wahda (9 puan) karşı karşıya gelecek.
Maç detayları ve kadrolar
İstatistikler
Detaylar
Turnuva ve aşama
ACL-2, A Grubu, 5. Hafta
Sonuç
Nasaf 1:0 Al Khaldiya
Golü atan
Abbos G‘ulomov (51. dakika)
Nasaf kadrosu
Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov, Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Dilshod Murtazoyev, Oybek Rustamov (G‘olib G‘aybullayev, 71), Murod Rahmatov, Sharof Muhiddinov (Sardor Bahromov, 65), Abbos G‘ulomov, Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 65)
Al Khaldiya kadrosu
Al Gharabli, Humaydan, Odil, Ali (Dabo, 80), Assal, Drojdek, Moreira, Hasan (Al Romaihi, 60), Mendy (Bouhra, 80), Sabbar, Shili
Sarı kartlar
Adenis Shala (31'), Umar Eshmurodov (33')
A Grubu'ndaki güncel durum (5. hafta sonrası)
Al Wahda — 9 puan (1 maçı eksik)
Nasaf — 7 puan
Kuwait SC — 6 puan (1 maçı eksik)
Al Khaldiya — 4 puan
Sizce Nasaf, grup aşamasının son maçında da başarılı bir performans sergileyerek play-off biletini alabilecek mi?
Karşi temsilcisinin bugünkü oyununa dair yorumlarınızı paylaşın ve bu sevindirici galibiyet haberini Özbek futbolseverlerle hemen paylaşın!
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