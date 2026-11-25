Karşi'nin Nasaf kulübü, Asya Şampiyonlar Ligi-2 turnuvasının 5. hafta maçında kendi sahasında Bahreyn temsilcisi Al Khaldiya'yı ağırladı ve önemli bir galibiyet elde etti. Ro‘ziqul Berdiyev öğrencileri, kıran kırana geçen mücadelede rakiplerine karşı 1:0 skorla üstünlük sağladı.

Abbos G‘ulomov'dan belirleyici vuruş

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilse de, ikinci yarının başında "ejderhalar" hedeflerine ulaştı. Mücadelenin 51. dakikasında Abbos G‘ulomov rakip fileleri havalandırarak maçın kaderini belirleyen tek golün sahibi oldu.

Bu kritik 3 puanın ardından Nasaf, puanını 7'ye yükselterek A Grubu puan durumunda 2. sıraya yerleşti. Bahreyn ekibi Al Khaldiya ise 4 puanla 4. sırada kaldı. Grubun diğer maçında Kuwait SC (6 puan) ve lider Al Wahda (9 puan) karşı karşıya gelecek.