İsviçre'nin Cenevre kentinde satrançta Dünya Şampiyonluğu için tarihi bir maç başladı. 20 yaşındaki iki büyükusta — yurttaşımız Javohir Sindarov ve mevcut Dünya Şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju arasındaki 1. tur mücadelesi kıran kırana geçti ve beraberlikle sonuçlandı.

Cenevre'de bulunan Özbekistan Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Bobur Sattorov bu ilk partiyi derinlemesine analiz ederek temel sonuçları ve önemli kırılma noktalarını değerlendirdi.

İlk partiden çıkarılan 2 temel sonuç

Bobur Sattorov'a göre, ilk karşılaşma her iki satranç oyuncusunun da maça nasıl bir hazırlıkla geldiğini gösterdi:

1. sonuç: Gukesh, şampiyonluk unvanını öyle kolayca teslim etmeye niyetli değil ve sonuna kadar savaşmaya hazır.

2. sonuç: Javohir Sindarov ise en iyi formunda olduğunu pratikte kanıtladı.

Bilgisayar değerlendirmesi (%99 doğruluk) ve 45 dakikalık zaman farkı

Analizde, modern satranç yazılımlarının («demir dostumuz») her iki büyükustanın hamlelerini yüksek puanladığı ve oyunun %99 hatasız geçtiğini gösterdiği belirtildi. Açılış aşamasında her iki taraf da derin bir teorik hazırlığa sahip olduğunu kanıtladı.