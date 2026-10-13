İsveç'te Tavşanlar Arası Avrupa Şampiyonası Düzenlendi

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İsveç'te Tavşanlar Arası Avrupa Şampiyonası Düzenlendi

9-11 Ekim 2026 tarihlerinde İsveç'te tavşanlar arası Avrupa Şampiyonası gerçekleştirildi. İsveç Tavşan Atlama Federasyonu'nun verilerine göre, yarışma Båstad şehrinde düzenlendi.

Şampiyonada tavşanlar düz ve kıvrımlı parkurlarda engelleri aşma, yüksekliğe ve uzunluğa atlama branşlarında yarıştılar. Yüksek atlamada elemeleri geçmek için tavşanın en az 75 santimetre, uzun atlamada ise en az 2 metre mesafeye atlayabilmesi gerekiyordu.

Tavşan atlama, İskandinavya'da yaygın bir spor dalıdır. İsveç Tavşan Atlama Federasyonu'na göre bu spor, 1970'lerin sonunda ülkede ortaya çıkmıştır. İlk yarışma kuralları, atlar arasındaki engel atlama müsabakalarından esinlenilerek geliştirilmiş, daha sonra tavşanlara uyarlanmıştır.

Günümüzde bu spor dalı İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkelerde yaygındır. Ayrıca Almanya, İsviçre ve Çekya'da da tavşan atlama yarışmaları düzenlenmektedir.

2026 Avrupa Tavşan Şampiyonasıİsveç Tavşan Atlama FederasyonuBåstad ŞehriTavşan Sporlarıİskandinavya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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