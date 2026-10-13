Dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayanların sayısı 1,2 milyara ulaştı

·5·Dünya
Dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayanların sayısı 1,2 milyara ulaştı

Dünya genelinde 1,2 milyar insan aşırı yoksulluk koşullarında yaşamını sürdürüyor. Bir yıl içinde bu sayı 51,5 milyon kişi arttı. Bu durum, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan raporda açıklandı.

Belgeye göre, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanlar sadece finansal zorluklarla değil, aynı zamanda açlık, eğitim imkanlarının kısıtlı olması, temiz içme suyu ve elektrik eksikliği gibi sorunlarla da karşı karşıya. En endişe verici nokta ise, bu nüfusun yarısından fazlasını çocukların oluşturmasıdır.

BM Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo, yoksulluk oranlarındaki artışı tüm dünya için ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi.

Yoksulluk içinde yaşayanların sayısındaki artışı etkileyen faktörlerden birinin nüfus artışı olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, raporun kapsadığı 108 gelişmekte olan ülkeden sadece 13'ü hakkında güncel veriler mevcut. Bu nedenle, sunulan rakamlar değerlendirilirken bu durumun da dikkate alınması gerekiyor.

Buna rağmen, bazı ülkelerde olumlu gelişmeler gözlemleniyor. Son 15 yıl içinde 33 ülkede çok boyutlu yoksulluk kriterlerine göre zor koşullarda yaşayan nüfusun oranı yarı yarıya azaldı. Bunlar arasında Çin ve Vietnam da bulunuyor.

Ancak yoksulluk sorunu, ağırlıklı olarak Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Güney Asya'daki ülkelerde devam ediyor.

Raporda Mısır, Nepal ve Tacikistan'da hem yoksulluk oranının hem de bu durumdan etkilenen nüfus sayısının önemli ölçüde azaldığı kaydedildi. Angola ve Zambiya'da ise farklı bir durum gözlemlendi: Yoksulluk oranı düşmesine rağmen, hızlı nüfus artışı nedeniyle yoksulluk içinde yaşayanların sayısı arttı.

BM Kalkınma ProgramıOxford ÜniversitesiÇok Boyutlu YoksullukKüresel EkonomiSosyal Kalkınma
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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