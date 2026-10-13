Dünyada yoksulluk yeniden arttı: 1,2 milyar insan ihtiyaç içinde yaşıyor

BM'nin küresel yoksulluk endeksi 2010 yılından bu yana ilk kez yükseldi. BM Kalkınma Programı'nın 12 Ekim'de açıkladığı verilere göre, dünya genelinde yoksulluğun çeşitli biçimlerinden muzdarip olan insan sayısı 1,2 milyara ulaştı.

BM Kalkınma Programı ile Oxford Üniversitesi Yoksulluk ve İnsani Gelişme Girişimi araştırma merkezi tarafından hazırlanan 2026 raporunda, aşırı zor koşullarda yaşayanların sayısının bir önceki yıla göre 51,5 milyon kişi arttığı belirtildi.

BM Kalkınma Programı yöneticisi Alexander De Croo, bu eğilimin tüm dünya için ciddi bir uyarı olması gerektiğini vurguladı. Ona göre, istatistiksel rakamların ardında açlık çeken, eğitim imkanından mahrum kalan, temiz su ve elektriğe erişimi olmayan milyonlarca insanın hayatı yatıyor. Bu sorunlar birbiriyle yakından bağlantılı olup insanların yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor.

Raporda bir başka endişe verici duruma daha dikkat çekildi: Aşırı yoksulluk içinde yaşayanların yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. BM Kalkınma Programı, göstergelerdeki artışın temel nedenlerinden biri olarak nüfus artışını gösterdi.

Bununla birlikte, rapordaki verileri değerlendirirken önemli bir husus bulunuyor. Araştırmaya dahil edilen 108 gelişmekte olan ülkeden sadece 13'ünden yeni istatistiksel veriler elde edildi. Bu nedenle, bazı sonuçları yorumlarken veri kapsamını da dikkate almak gerekiyor.

Genel göstergeler kötüleşse de bazı ülkelerde olumlu gelişmeler de gözlemlendi. Son 15 yıl içinde 33 ülke yoksulluk oranını yarı yarıya azaltmayı başardı. Bunlar arasında Sahra Altı Afrika'dan altı ülke de bulunuyor. Yoksulluğu azaltma konusunda en hızlı sonuçlara ulaşan ülkeler arasında Çin ve Vietnam da yer aldı.

Rapor, dünyada yoksullukla mücadelenin hala güncel olduğunu gösteriyor. Milyonlarca insanın gıda, eğitim, temiz su ve elektriğe erişim imkanını iyileştirmek, uluslararası toplumun önündeki önemli görevlerden biri olmaya devam ediyor.