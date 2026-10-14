Fransa'da yüzlerce süpermarket siber saldırıya uğradı

·54·Dünya
Fransa'da yüzlerce süpermarket siber saldırıya uğradı

Fransa'da 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece, yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda dondurucuların sıcaklığı yükseldi ve tonlarca gıda ürünü bozuldu.

AFP haber ajansının 12 Ekim 2026 tarihli haberine göre, bilgisayar korsanları Danimarkalı Danfoss şirketinin ürettiği soğutma sistemlerinin uzaktan kontrol imkanından yararlandı. Ekipmanları zorunlu buz çözme moduna geçirdiler; bazı cihazlarda sıcaklık 50 dereceye kadar yükseldi.

Saldırıdan Intermarché ve Super U zincirlerine ait yüzlerce mağaza zarar gördü. E.Leclerc ve Carrefour gibi diğer zincirlerde de sorunlar yaşandığı bildirildi. Fransa savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mavi gökyüzü arka planında siyah ve kırmızı renkli Intermarché Hyper yazılı tabela.

Les Numériques yayınına göre, Haguenau şehrindeki iki satış noktasında meydana gelen zararın 270 bin avro olduğu tahmin ediliyor. Ülke genelindeki toplam zararın ise birkaç milyon avroyu bulabileceği belirtiliyor.

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz belirlenemedi. Danfoss şirketi ise zarar gören müşterilere destek sağladığını açıkladı.

FransaDanfossSiber SaldırıSüpermarketlerTeknoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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