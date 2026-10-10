Şili'de şiddetli sel araçları ve otobüsü sürükledi (video)

Şili'nin başkenti Santiago'nun Las Condes bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel, sokakları çamur ve taşlarla doldurdu. Sel suları birçok aracı ve hatta bir halk otobüsünü sürükledi. Konuyla ilgili haberi Emol duyurdu.

Olay 8 Ekim'de San Carlos de Apoquindo bölgesinde meydana geldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle dağlık bölgelerdeki yamaçlardan su, çamur ve taşlar büyük bir hızla aşağı aktı. Sel; General Blanche, Quebrada Honda, La Plaza Bulvarı ve El Alba Yolu çevresindeki bölgelere zarar verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bazı sokaklarda trafik durduruldu; konutlara, iş yerlerine, eğitim kurumlarına ve sağlık merkezlerine su ve çamur doldu.

Şiddetli yağışlar sonucunda en az altı kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir yaşında bir çocuk da bulunuyor. Ayrıca binin üzerinde kişi kurtarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi veya yardım aldı. İlk bilgilere göre, ölü veya kayıp vakası bildirilmedi.

Şili yetkilileri, Las Condes bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Ülkenin diğer birçok bölgesinde de heyelan ve sel riski nedeniyle yüksek seviyeli uyarılar yapıldı.

Yerel basına göre, Tobalaba bölgesinde yağış miktarı 146 milimetreye ulaştı. Uzmanlar, şiddetli yağmurun toprağı suya doyurduğunu ve bunun da yamaçlarda ve su yollarında akıntının aniden güçlenmesine neden olduğunu belirtiyor.