Mısır piramitleri fonunda sıra dışı bir düğün: Gelin, annesinin 30 yıllık gelinliğiyle evlendi

Mısır'da sonbaharın en unutulmaz ve özgün düğün törenlerinden biri gerçekleşti. Kahire yakınlarındaki Sakkara bölgesinde, antik Zoser Basamaklı Piramidi fonunda düzenlenen tören, gelinin annesinden kalan gelinliği tercih etmesiyle büyük ilgi topladı.

Regina Halid adındaki gelin, hayatının en önemli günlerinden birinde annesinin 30 yılı aşkın bir geçmişe sahip gelinliğini giymeye karar verdi. Aile değerlerini ve hatıraları bünyesinde barındıran elbiseyi modern bir tarzda yeniden tasarlama görevi, Mısırlı Salma Osman markasına emanet edildi.

Gündüz töreni için fildişi rengi ipek taftadan zarif ve eşsiz bir elbise hazırlandı. Tasarımcılar, elbisenin orijinal ruhunu koruyarak ona yeni bir görünüm kazandırmaya çalıştılar.

Elbisenin en dikkat çekici detaylarından biri, gelinin buketi için hazırlanan büyük çiçek oldu. Bu çiçek tasarlanırken, gelinin annesinin elbisesi dikildiği dönemde kullanılan geleneksel çiçek yapım tekniklerinden yararlanıldı. Böylece, annenin gelinliğindeki tarihi detay, yeni neslin düğün görünümünde de kendine yer buldu.

Akşam töreni için ise elbisenin görünümü değiştirildi: korsesi çıkarılarak daha hafif ve modern, iki parçadan oluşan bir görünüm yaratıldı.

Antik piramitlerin manzarası, aile mirasına dönüşen elbise ve onun modern yorumu, bu düğünü sadece lüks değil, aynı zamanda derin anlamlar ve hatıralarla dolu bir törene dönüştürdü.