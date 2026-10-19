Japonya'da işsiz bir adam iki yılda bin ücretsiz yemek yedi

Japonya'da 38 yaşındaki işsiz bir adam, yemek siparişi uygulamasındaki bir açıktan yararlanarak iki yıl boyunca binden fazla yemeği ücretsiz aldığı şüphesiyle tutuklandı. Sipariş iptal etme ve para iadesi sistemini suistimal eden şahıs, şirketi 3,7 milyon yen, yani yaklaşık 24 bin dolar zarara uğrattı.

Aichi vilayetinin Nagoya şehrinde yaşayan Takuya Higashimoto'nun, Japonya'nın büyük yemek dağıtım platformlarından biri olan Demae-can uygulamasındaki açıkları iki yıldan fazla bir süre boyunca kullandığı belirtildi. Dolandırıcılığının kolayca fark edilmemesi için çeşitli yöntemler uyguladı.

Müfettişlerin bildirdiğine göre, Higashimoto uygulama üzerinden toplam 124 hesap açtı. Bunların çoğu sahte isimler ve adresler kullanılarak kaydedildi. Adam genellikle ön ödemeli kartlar kullanarak hesap açtı ve birkaç gün sonra üyeliğini iptal etti. Bu durum, platformun hareketlerini izlemesini ve dolandırıcılığı durdurmasını zorlaştırdı.

Japon medyasının haberine göre, Higashimoto Demae-can uygulamasından yemek siparişi verip temassız teslimat yöntemini seçti. Yemek adrese ulaştıktan sonra ise siparişi teslim almadığını yalan yere iddia ederek ödediği parayı geri aldı.

Örneğin, 30 Temmuz'da uygulama üzerinden sahte bir isim ve adresle yeni bir hesap açtı. Ardından dondurma, bento (hazır Japon yemek seti) ve tavuk bifteklerinin teslim edilmediğini öne sürerek 16 bin yen, yani yaklaşık 105 dolarlık bir iade aldı.

Bu ayın başlarında tutuklandıktan sonra polise verdiği ifadede Higashimoto, "Başlangıçta bu yöntemi sadece denemiştim. Dolandırıcılıktan fayda sağlamaya başlayınca duramadım," diyerek suçunu itiraf etti.

Birkaç yıldır işsiz olan adam, bu ayın başında yakalanarak dolandırıcılıkla resmen suçlandı. İki yıl boyunca binden fazla ücretsiz yemek almayı başarması, teslimat platformunu da önlem almaya zorladı.

Demae-can, gelecekte benzer durumların önüne geçmek amacıyla şüpheli ve standart dışı işlemleri tespit eden bir uyarı sistemi devreye aldı. Yeni sistem, olağandışı faaliyetleri zamanında fark etmeyi ve platformdaki dolandırıcılıkları sınırlamayı hedefliyor.