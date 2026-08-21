Kırmızı halıda herkesin dikkatini çeken Chanel koleksiyonundan “ayakkabısız” ayakkabı!

Margaret Qualley, Londra’da düzenlenen “The Dog Stars” filminin galasında sıra dışı görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aktrisin Chanel koleksiyonundan seçtiği kıyafet ve ayakkabılar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Qualley, kırmızı halıya Chanel’in 2027 Resort Collection koleksiyonuna ait bir elbiseyle çıktı. Ancak görünümündeki en ilgi çekici detay ayakkabıları oldu.

Aktris, markanın çıplak ayak izlenimi veren sıra dışı tasarımlı “ayakkabısız ayakkabı” modelini tercih etti.

İlk bakışta Qualley’nin kırmızı halıya tamamen ayakkabısız çıktığı izlenimi oluşuyor. Bu görünüm, aktrisin özel hayatına ilişkin bir başka ayrıntıyla da dikkat çekti. Qualley, Jack Antonoff’la ilişkisinin sona erdiğine dair haberlerin ardından ilk kez kırmızı halıda görüldü.

Bu kez daha önce taktığı alyans parmağında görünmüyordu.

Aktrisin sıra dışı ayakkabıları ve yüzük takmaması hayranların ve moda tutkunlarının gözünden kaçmadı. Özellikle Chanel’in alışılmadık tasarımı, görünümünün en çok konuşulan detayı oldu.

Margaret Qualley’nin bu sıra dışı görünümünü beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.