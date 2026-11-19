Putin, Trump ve Şi Cinping görüşmesinde bildiri imzalandı: Neler içeriyor?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Shenzhen'de tarihteki ilk üçlü görüşmenin ardından bir barış bildirisi kabul etti. Belgede nükleer risklerin azaltılması, enerji istikrarı, BM'nin reformu ve uluslararası yargı organlarının yetkilerine ilişkin pozisyonlar yer aldı. Ancak bildiride Ukrayna'daki savaş veya çözümüne dair bir maddeye yer verilmedi. Bu bilginin 19 Kasım'da Kremlin basın servisi tarafından açıklandığı belirtiliyor.
Üç ülke lideri stratejik istikrarı görüştü
Edinilen bilgilere göre, Rusya, Çin ve ABD liderleri 19 Kasım 2026 tarihinde Çin'in Shenzhen kentinde bir araya geldi. Görüşme, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında devlet konukevi "Silin Shanchjuan"da gerçekleştirildi.
Görüşmeler yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Taraflar uluslararası durum, stratejik istikrar ve küresel güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.
Üç ülke lideri, tarihi üçlü zirveyi organize ettiği için Çin tarafına teşekkürlerini iletti.
Görüşme sonunda liderler basın için sözlü bir açıklama yapmadı. Donald Trump havaalanına hareket ederken, Şi Cinping Vladimir Putin'i aracına kadar uğurladı.
Nükleer savaşın kazananı olmaz
Üç ülke liderinin imzaladığı bildiride nükleer silahlarla ilgili risklere özel bir yer ayrıldı.
Belgede, nükleer bir savaşın kazanılamayacağı ve böyle bir savaşın asla başlamaması gerektiği vurgulandı.
Rusya, Çin ve ABD, nükleer riskleri azaltmak ve nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla sürekli diyalog sürdürme kararlılıklarını ifade etti.
Bu pozisyon, üç ülkenin küresel güvenlik ve stratejik istikrarı koruma konusundaki iş birliğine hazır olduklarını gösteren bildirinin ana maddelerinden biri oldu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi ve devlet başkanlarının dokunulmazlığı
Bildirinin dikkat çeken bir diğer maddesi, uluslararası yargı organlarının yetkileri ve devlet yetkililerinin dokunulmazlıkları ile ilgilidir.
Üç ülke lideri, devletlerin rızası ilkesine ve resmi yetkililerin dokunulmazlıklarına riayet etmenin temel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Belgede, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve benzeri yapıların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği kaydedildi.
Bu madde, uluslararası hukuk, devlet egemenliği ve yargı organlarının yetkileri konusundaki tartışmalar açısından bildirinin siyasi açıdan önemli kısımlarından biri olarak kabul ediliyor.
Rusya, Çin ve ABD enerji alanında iş birliğini genişletmek istiyor
Üç ülke, enerji istikrarını sağlamak amacıyla petrol işleme ürünlerinin üretimi ve tedarikini artırma planlarını da bildiriye dahil etti.
Belgede sürdürülebilir enerji arzının önemi vurgulandı. Bu konudaki iş birliği, küresel enerji piyasasındaki istikrarı sağlamayı hedefliyor.
Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Rusya, Çin ve ABD, örgütün reforme edilmesinden yana olduklarını belirtti. Pozisyonlarına göre BM, küresel sorunlara daha etkili yanıt vermeli ve uluslararası barış ile güvenliği sağlama konusundaki temel görevlerine uygun hareket etmelidir.
Ukrayna konusu bildiride yer almadı
Üç ülke liderinin kabul ettiği bildirinin dikkat çeken yönlerinden biri, Ukrayna'daki savaşa dair bir maddenin bulunmamasıdır.
Belgede Ukrayna'daki çatışma, durdurulma şartları veya barış görüşmeleri hakkında doğrudan bir açıklama yer almadı.
Ancak bildiride Ukrayna konusunun geçmemesi, liderlerin bu konuyu hiç konuşmadığı anlamına gelmiyor. Görüşmenin özel içeriği ve masaya yatırılan tüm konular hakkında açık bir bilgi verilmedi.
Bildirinin tam içeriği
Üç ülke liderinin imzaladığı belgede şu temel pozisyonlar yer alıyor:
BM'nin küresel sorunlara etkili yanıt veren bir örgüt olarak reforme edilmesi;
enerji istikrarı için petrol işleme ürünlerinin üretimi ve tedarikinin artırılması;
devletlerin rızası ilkesine ve resmi yetkililerin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesi, uluslararası yargı organlarının yetkilerinin kötüye kullanılmasına izin verilmemesi;
nükleer savaşın önlenmesi, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasına karşı diyaloğun sürdürülmesi.
Shenzhen'deki üçlü görüşme ve kabul edilen bildiri, küresel güvenlik, enerji ve uluslararası kurumların geleceği konusunda üç ülkenin ortak pozisyonlarını yansıtan bir belge olarak sunuluyor. Ancak pratik sonuçları ve anlaşmaların sonraki aşamada nasıl uygulanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
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