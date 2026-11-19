Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Shenzhen'de tarihteki ilk üçlü görüşmenin ardından bir barış bildirisi kabul etti. Belgede nükleer risklerin azaltılması, enerji istikrarı, BM'nin reformu ve uluslararası yargı organlarının yetkilerine ilişkin pozisyonlar yer aldı. Ancak bildiride Ukrayna'daki savaş veya çözümüne dair bir maddeye yer verilmedi. Bu bilginin 19 Kasım'da Kremlin basın servisi tarafından açıklandığı belirtiliyor.

Üç ülke lideri stratejik istikrarı görüştü

Edinilen bilgilere göre, Rusya, Çin ve ABD liderleri 19 Kasım 2026 tarihinde Çin'in Shenzhen kentinde bir araya geldi. Görüşme, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında devlet konukevi "Silin Shanchjuan"da gerçekleştirildi.

Görüşmeler yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Taraflar uluslararası durum, stratejik istikrar ve küresel güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

Üç ülke lideri, tarihi üçlü zirveyi organize ettiği için Çin tarafına teşekkürlerini iletti.

Görüşme sonunda liderler basın için sözlü bir açıklama yapmadı. Donald Trump havaalanına hareket ederken, Şi Cinping Vladimir Putin'i aracına kadar uğurladı.

Nükleer savaşın kazananı olmaz

Üç ülke liderinin imzaladığı bildiride nükleer silahlarla ilgili risklere özel bir yer ayrıldı.

Belgede, nükleer bir savaşın kazanılamayacağı ve böyle bir savaşın asla başlamaması gerektiği vurgulandı.