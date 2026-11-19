Trump, Putin ile beklenmedik bir şekilde görüştü, Xi Jinping ile görüşmeler ise gecikti
Donald Trump, Vladimir Putin ile yaptığı beklenmedik görüşmede Rus lideri "dostum" olarak nitelendirdi. İki liderin kısa süreli diyaloğu gazeteciler için de sürpriz oldu ve görüşme başladıktan kısa bir süre sonra odadan çıkarıldılar. Bu olay, Trump'ın Xi Jinping ile planlanan görüşmelerinin de gecikmesine neden oldu. Bu durum Reuters ajansı tarafından bildirildi.
"O kim? O benim dostum"
Trump odaya girdiğinde Vladimir Putin'i işaret ederek onu dostu olarak tanıttı.
"O kim? O benim dostum," dedi ABD Başkanı.
Rus lider de Amerikalı mevkidaşına İngilizce olarak teşekkür etti: "Thank you so much", yani "Çok teşekkür ederim".
İki lider arasındaki bu kısa diyalog, kişisel ilişkilerine işaret eden bir bölüm olarak dikkat çekti.
Gazeteciler 58 saniye sonra dışarı çıkarıldı
Reuters'in verilerine göre, Putin ve Trump'ın diyaloğu önceden beklenmedik bir şekilde gerçekleşti.
Gazeteciler Trump odaya girdikten yaklaşık 58 saniye sonra görüşme yerinden çıkarıldılar. Bu nedenle iki liderin sonraki sohbetinin nasıl geçtiği ve nelerin tartışıldığı hakkında medya kuruluşlarına detaylı bilgi verilmedi.
Putin ile görüşme, Xi Jinping ile müzakereleri etkiledi
Trump'ın Vladimir Putin ile beklenmedik diyaloğu, Çin lideri Xi Jinping ile planlanan görüşmesinin zamanlamasını da etkiledi.
Reuters'in haberine göre, Putin ile yapılan görüşme nedeniyle Trump'ın Xi Jinping ile müzakereleri gecikti.
Böylece kısa ve beklenmedik diyalog, uluslararası zirvedeki diplomatik gündemi de etkileyen bir olay haline geldi. Ancak Putin ve Trump arasındaki sohbetin içeriği ve bunun sonraki diplomatik kararlara etkisi hakkında henüz açık bir bilgi verilmedi.
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