Donald Trump, Vladimir Putin ile yaptığı beklenmedik görüşmede Rus lideri "dostum" olarak nitelendirdi. İki liderin kısa süreli diyaloğu gazeteciler için de sürpriz oldu ve görüşme başladıktan kısa bir süre sonra odadan çıkarıldılar. Bu olay, Trump'ın Xi Jinping ile planlanan görüşmelerinin de gecikmesine neden oldu. Bu durum Reuters ajansı tarafından bildirildi.

"O kim? O benim dostum"

Trump odaya girdiğinde Vladimir Putin'i işaret ederek onu dostu olarak tanıttı.

"O kim? O benim dostum," dedi ABD Başkanı.

Rus lider de Amerikalı mevkidaşına İngilizce olarak teşekkür etti: "Thank you so much", yani "Çok teşekkür ederim".