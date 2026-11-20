Dünyada en çok rastlanan şifre yine “123456” oldu. “Admin” ve “12345678” de en yaygın şifreler arasında kalmaya devam etti. Bu durum, NordPass şirketinin 2026 yılı araştırmasında açıklandı.

Araştırma, NordPass ve NordLayer Intelligence iş birliğiyle, siber güvenlik alanındaki bağımsız uzmanların desteğiyle gerçekleştirildi. Çalışmada, Eylül 2025 ile Eylül 2026 tarihleri arasında açık veri sızıntıları ve darknet veritabanlarında yayılan şifreler analiz edildi. Araştırma, 44 ülkedeki şifre eğilimlerini kapsamaktadır.

Rapora göre, “123456” NordPass sıralamasının sekiz baskısından yedisinde en çok rastlanan şifre olarak birinci sırada yer aldı. Bu yılki sıralamada da ilk üç değişmedi: “123456” birinci, “admin” ikinci, “12345678” ise üçüncü sırada kaydedildi.

Ayrıca, “1234” ilk kez ilk beşe girerken, “password” yedinci sıraya geriledi.

Araştırmacılar, şifre seçiminde popüler kültürün de etkili olduğunu belirledi. Sporcular, müzisyenler, video oyunları, anime ve sosyal medya isimleri şifrelerde sıkça kullanılıyor. Örneğin, “Lebron0319”, “Savage20”, “roblox.com1” ve “skibiditoilet” gibi kombinasyonlar kaydedildi.

COVID-19 pandemisi de kullanıcıların şifre seçimlerini etkiledi. “Covid@19”, “Covid-19” ve “corona2020” gibi kombinasyonlar listeye dahil edildi. Araştırmada, Şubat 2020 ile Ekim 2020 arasında kullanıcıların sahip olduğu ortalama şifre sayısının yüzde 25 oranında arttığı da belirtildi.

NordPass uzmanları, en az 15 karakterden oluşan karmaşık şifrelerin kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu tür şifrelerin büyük ve küçük harfler, rakamlar ve özel karakterler içermesi gerekmektedir. Ayrıca, her hesap için ayrı bir şifre seçilmesi ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesi önerilmektedir.