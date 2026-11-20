Samanyolu yüz milyarlarca yıldız, gaz, toz ve karanlık maddeden oluşur. Karanlık maddeyi doğrudan gözlemlemek mümkün olmadığından, bilim insanları galaksinin kütlesini gök cisimlerinin hareketlerini inceleyerek hesaplamaktadır.

Bilim insanları, Samanyolu galaksisinin toplam kütlesini 1,19 trilyon Güneş kütlesine eşdeğer olarak tahmin etti. Yeni hesaplamalardaki belirsizlik payı yüzde 11 olup, bu oran önceki bazı çalışmalara kıyasla daha kesin bir sonuç teşkil etmektedir. Konuyla ilgili haber «Naked Science» yayınında yer aldı.

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DESI uluslararası bilimsel iş birliği araştırmacıları, 10.036 yıldızın verilerini analiz ederek bunları Gaia uzay teleskobunun gözlemleriyle birleştirdi.

Sonuç olarak, galaksi merkezinden 261 bin ışık yılı uzaklığa kadar olan bölgenin kütlesi 636 milyar Güneş kütlesi olarak tahmin edildi. Samanyolu'nun toplam kütlesinin ise 1,19 trilyon Güneş kütlesine ulaştığı belirlendi.

Önceki araştırmalarda galaksinin kütlesi 500 milyar ile 2 trilyon Güneş kütlesi arasında tahmin ediliyordu.

Araştırma sonuçları arXiv bilimsel makale sunucusunda yayımlandı. Bilim insanlarına göre yeni hesaplamalar, karanlık maddenin dağılımını ve Samanyolu'nun oluşum tarihini daha iyi anlamaya yardımcı olacak.