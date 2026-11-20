Kazakistan'da enerji içeceklerinin üretimi, ithalatı ve satışının tamamen yasaklanması önerildi. Bu girişim, "Babalar Birliği" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından başlatıldı. Konuyla ilgili haberi NUR.KZ duyurdu.

Kuruluş temsilcileri, 21 yaşından küçük kişilere enerji içeceği satışını yasaklamanın yeterli olmadığını savunuyor. Bu nedenle, ürünün üretimini, ticari amaçla ithalatını, toptan ve perakende satışını, ayrıca internet mağazaları ve teslimat hizmetleri aracılığıyla dağıtımını da yasaklamayı teklif ettiler.

Dilekçe yazarları, girişimlerini enerji içeceklerinin sağlık üzerindeki olası olumsuz etkileriyle gerekçelendirdi. Onlara göre bu içecekler kan basıncını etkileyebilir, şeker oranları yüksek olabilir ve şekersiz türlerindeki tatlandırıcı maddeler sağlık için risk oluşturabilir.

Birlik temsilcileri ayrıca, yetişkinlerin yorgunluk ve uykusuzluğu gidermek amacıyla düzenli enerji içeceği tüketmesinin uyku sorunlarına ve bağımlılığa yol açabileceğini vurguladı.

Dilekçede enerji içeceklerinin reklamının, ücretsiz dağıtımının ve sosyal medya üzerinden tanıtımının da yasaklanması önerildi. Ayrıca, ürün ismini değiştirerek yasağı delmenin önlenmesi, yasa dışı ticaret için sorumluluk belirlenmesi ve üretici, ithalatçı ve satıcıların faaliyetleri üzerinde denetim kurulması talep edildi.

Girişim, 18 Kasım 2026 tarihinde resmi dilekçe portalında yayımlandı ve Sağlık Bakanlığına iletildi. Dilekçenin değerlendirmeye alınması için 50 bin imza toplanması gerekiyor.

Şu an için bunun sadece bir sivil toplum kuruluşu önerisi olduğunu ve enerji içeceklerinin tamamen yasaklanması yönünde alınmış bir karar bulunmadığını belirtmek gerekir.