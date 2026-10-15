Bugün, 15 Ekim — haftanın perşembe günü. Bu tarih, dünya takviminde hem uluslararası önemli mesleki ve sosyal bayramlar, hem de küresel siyasi süreçleri değiştiren tarihi dönüm noktalarıyla öne çıkmaktadır.

Aşağıda, bu günde kutlanan önemli tarihler ve tarih sayfalarına kazınmış belirleyici olayların kronolojisini sunuyoruz.

Uluslararası ve ulusal bayramlar: Kırsal kadınlar ve babalar onuruna

15 Ekim, bir dizi hayırlı ve sosyal girişime adanmıştır:

Dünya Kırsal Kadınlar Günü: BM girişimiyle kutlanan bu gün, gıda güvenliğini sağlama, tarımı geliştirme ve aile refahını korumada fedakarca çalışan kırsal kadınların eşsiz katkısını tanımayı amaçlamaktadır;

Rusya'da Babalar Günü: Bu tarihte, aile kurumunu güçlendirmek ve toplumda erkek ve baba sorumluluğunu yükseltmek amacıyla resmen babalar günü kutlanmaktadır.

Tarihin sayfaları: 15 Ekim'in dünya çapındaki olayları

Bu tarih, farklı yıllarda dünya diplomasisi, uluslararası siyaset ve Orta Asya bölgesi tarihinde önemli izler bırakmıştır:

1943 yılı — MGIMO kuruldu: İkinci Dünya Savaşı'nın en keskin döneminde, diplomat yetiştirme konusunda dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri haline gelen Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) resmen kuruldu;

1990 yılı — Mihail Gorbaçov'a Nobel Barış Ödülü verildi: SSCB'nin ilk ve son devlet başkanı, "soğuk savaş"ı barışçıl yollarla bitirme ve uluslararası toplumda açıklık politikasını yürütmedeki hizmetlerinden dolayı bu yüksek uluslararası ödüle layık görüldü;

1995 yılı — Saddam Hüseyin yeniden Irak Devlet Başkanı seçildi: Irak'ta yapılan genel referandum sonuçlarına göre, Saddam Hüseyin bir dönem daha devlet başkanı görevinde kaldı ve mutlak iktidarını pekiştirdi;

2020 yılı — Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifası: Parlamento seçimlerinden sonra Bişkek'te başlayan kitlesel protestolar ve siyasi kriz ortamında, devlet başkanı Sooronbay Ceenbekov kan dökülmesini önlemek amacıyla kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı.

15 Ekim günü gerçekleşen bu olaylar, insanlık hafızasında milyonlarca insanın hayatına ve devletlerin kaderine doğrudan etki eden önemli bir gün olarak kalmaya devam etmektedir.