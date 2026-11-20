Rahmonaliyev, Rusya'daki kariyeri boyunca profesyonel futbol tecrübesi kazandı, ardından Azerbaycan liginde kendini daha da gösterme fırsatı buldu.

Rusya Premier Ligi, Umarali Rahmonaliyev için yabancı bir yer değil. Özbek futbolcu, 2023-2025 yılları arasında Kazan ekibi Rubin'in formasını giymişti. Bu nedenle, olası bir dönüş, kariyerinde tanıdık bir ortama geri dönmesi anlamına gelecek.

Şimdilik Rubin ve Krasnodar'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği veya transfer için somut adımlar atılıp atılmayacağı bilinmiyor. Ancak bu haber, Özbek futbolcunun geleceğine olan ilgiyi daha da artırıyor.

Azerbaycan'ın Sport24.az haber sitesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, futbolcunun menajerleri Rahmonaliyev'i Rusya'nın bu iki kulübüne teklif etti.

Özbekistan milli takım oyuncusu Umarali Rahmonaliyev'in kariyerinde yeni bir sayfa açılabilir. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Rusya Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Krasnodar ve eski takımı Rubin'in ilgi gösterme ihtimali bulunuyor.

Azerbaycan'daki başarılı sezonu, Avrupa arenasındaki tecrübesi ve milli takımdaki performansı, Umarali Rahmonaliyev'in transfer piyasasındaki değerini artırıyor. Özbek orta saha oyuncusunun hizmetlerinin Rusya'nın iki büyük kulübüne önerildiği bilgisi yayıldı.

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Eğer Rubin, Özbek oyuncuya olan ilgisini somut adımlarla devam ettirirse, bu transfer Rahmonaliyev için Rusya ligine geri dönüş fırsatı olabilir. Ancak şu an için bu sadece menajerler tarafından sunulan olası bir seçenek olarak görülüyor.

Krasnodar seçeneğinde Murad Musayev faktörü

Rahmonaliyev'in önerildiği ikinci kulüp ise Krasnodar. Bu seçenekte dikkat çeken nokta, takımın teknik direktörü Murad Musayev'in futbolcuyla olan geçmiş tecrübesidir.

Rus teknik adam daha önce Sabah kulübünde çalışmıştı ve Bakü ekibinin futbol ortamına oldukça hakim. Bu nedenle Rahmonaliyev'in mevcut yetenekleri, oyun tarzı ve ligdeki performansı Musayev için yabancı olmayacaktır.

Elbette bu faktör, Krasnodar'ın transferi kesinlikle gerçekleştireceği anlamına gelmiyor. Şu an sadece futbolcunun kulübe önerildiği bildirilmiş olup, resmi görüşmeler veya teklifler henüz doğrulanmamıştır.

Sabah'taki başarılı sezon transfer ilgisini artırıyor

Umarali Rahmonaliyev'in transfer piyasasında ilgi odağı olması tesadüf değil. Özbek futbolcu, Sabah formasıyla başarılı bir sezon geçiriyor.

Takımıyla Azerbaycan şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşadı. Ayrıca Sabah ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alarak grup aşamasına giden yolda önemli bir tecrübe edindi.

Bu sezon da Rahmonaliyev takımın kilit oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Sahadaki enerjisi, skora katkısı ve uluslararası turnuvalardaki performansı kulüplerin dikkatini çekiyor.

Lens de Özbek futbolcuyla ilgilenmişti

Rahmonaliyev'in geleceğine dair transfer haberleri bununla sınırlı değil. Yakın zamanda Fransa'nın Lens kulübünün de Özbek orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği bilgileri paylaşılmıştı.

Eğer Avrupa ve Rus kulüpleri arasındaki ilgi resmi tekliflere dönüşürse, Rahmonaliyev için Sabah sonrası kariyer rotasını belirlemek önemli bir karar olacak.

Ancak şu an için futbolcunun mevcut kulübünden ayrılacağına veya herhangi bir takımla anlaştığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

Rahmonaliyev'in bu sezonki istatistikleri

Umarali Rahmonaliyev, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkarak 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Özbekistan milli takımı formasıyla ise futbolcu 4 uluslararası karşılaşmada görev aldı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüp performansı, uluslararası tecrübesi ve milli takımdaki yeri, kariyerinin devamı için önemli bir temel oluşturuyor.

Şimdi asıl soru şu: Rubin mi yoksa Krasnodar mı Özbek oyuncuya olan ilgisini transfer görüşmelerine taşıyacak? Yoksa Rahmonaliyev Sabah'ta kalarak Avrupa'daki kariyerine devam mı edecek?

Şimdilik bu soruların net bir cevabı yok. Ancak Umarali Rahmonaliyev isminin Rus ve Avrupa kulüpleriyle anılması, Özbek futbolcu için oldukça dikkat çekici bir durum.