Özbekistan milli takımının Suudi Arabistan'a karşı oynadığı hazırlık maçındaki galibiyeti (2:1) taraftarlar için sevindirici bir olay olsa da, karşılaşmadaki bir durum ciddi endişe yarattı. Milli takımın yetenekli futbolcularından biri olan Abbosbek Fayzullayev sakatlık nedeniyle sahayı erken terk etmek zorunda kaldı. Şimdi ise sağlık durumu ve sahalara dönüş süresi taraftarları meraklandırıyor.

Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisi, futbolcunun sakatlığıyla ilgili resmi bilgi verdi.

Fayzullayev'in sağ ayak bileğinde sakatlık var

UFA'nın verdiği bilgiye göre, Abbosbek Fayzullayev, Suudi Arabistan'a karşı oynanan maçta sakatlandıktan sonra milli takım sağlık ekibi tarafından derhal detaylı tıbbi kontrolden geçirildi.

Yapılan kontroller, futbolcunun sağ ayak bileğinde hasar olduğunu gösterdi.

Şu anda iyileşme sürecini hızlandırmak ve mümkün olan en kısa sürede sahalara döndürmek amacıyla Özbekistan milli takımı ve futbolcunun formasını giydiği kulübün sağlık ekipleri iş birliği içinde çalışıyor. Gerekli tıbbi tedavilere başlandı.

Şimdilik futbolcunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu ve sahalara ne zaman dönebileceği konusunda kesin bir tarih verilmedi.

Türkiye ligindeki performansı

23 yaşındaki Abbosbek Fayzullayev, milli takıma Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünden davet edildi. Bu sezon Türkiye liginde sekiz maçta forma giyen oyuncu, bir gol ve iki asist kaydetti.

Fayzullayev'in kulüpteki oyun pratiği ve milli takım için önemi göz önüne alındığında, sakatlıktan bir an önce kurtulması Özbek taraftarlar için de büyük önem taşıyor.

Milli takımdaki istatistikleri

Abbosbek Fayzullayev, 2023 yılından bu yana Özbekistan milli takımında düzenli olarak forma giymektedir. Bugüne kadar milli formayla 40 maça çıkan oyuncu, rakip fileleri dokuz kez havalandırdı.

Tekniği, hızı ve hücumdaki yaratıcı hamleleri milli takımın oyununda önemli bir yere sahip. Bu nedenle futbolcunun sakatlığı sadece kulübü için değil, milli takım için de dikkatle takip edilen bir konu.

En önemlisi, şu anda Fayzullayev'in iyileşmesi için gerekli önlemler alınıyor. Taraftarlar ise onun bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini bekliyor.