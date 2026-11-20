Henüz 17 yaşına basmadan Özbekistan milli takımında ilk maçına çıktı. Şimdi ise Muhammed Hakimov, U-17 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmeyi ve geçen yılki sonuçtan daha iyisini elde etmeyi hedefliyor. FIFA, genç Özbek savunma oyuncusuna özel bir ilgi gösterdi.

Özbek futbolunda yeni neslin uluslararası arenada kendini gösterme fırsatları giderek artıyor. Ülke milli takımının Dünya Kupası'na ilk kez katılması, genç oyuncuların prestijli turnuvalarda yer alması ve gelecek vadeden yeteneklerin erken yaşta A takıma dahil edilmesi bu sürecin önemli işaretlerindendir.

Bu genç yeteneklerden biri de Muhammed Hakimov. 17 yaşındaki stoper, sadece U-17 milli takımının önemli bir oyuncusu değil, aynı zamanda Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan A Milli Takımı'nda da forma giymeyi başardı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası öncesinde Özbek oyuncu hakkında bir makale yayınladı. Makalede Hakimov'un turnuva öncesi hedefleri, milli takımdaki ilk maçı ve İtalya'ya karşı oynanacak müsabakaya dair düşünceleri yer aldı.

Özbekistan U-17 milli takımı yeniden tarih yazmak istiyor

Özbek futbolu için önemli olaylar dizisi devam ediyor. Ülke milli takımının FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk katılımı geride kalmışken, Özbekistan U-20 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya da hazırlanıyor.

Bu süreçte U-17 milli takımının Dünya Kupası'ndaki katılımı da özel bir öneme sahip. Özbekistan bu turnuvaya ilk kez 2011 yılında katılmıştı. Bu sefer genç milli takım, Dünya Kupası'nda beşinci kez boy gösteriyor.

Dikkat çekici olan ise Özbekistan'ın önceki dört katılımında da grup aşamasından sonraki tura yükselmiş olması. Bu seferki genç futbolcular da bu geleneği sürdürmeyi ve ülkenin Dünya Kupası'ndaki sonuçlarını daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

Özbekistan, E grubunda Jamaika, Fildişi Sahili ve İtalya milli takımlarıyla mücadele edecek. Gruptaki her maçın takım için ciddi bir sınav olması bekleniyor.

FIFA'ya verdiği röportajda Muhammed Hakimov, takımın turnuvaya iyi hazırlandığını ve hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı.

«Bu Dünya Kupası'na büyük hedeflerle geldik»

Özbekistan U-17 milli takımı, Dünya Kupası öncesinde bir dizi güçlü rakiple hazırlık maçları yaptı. İspanya, Uruguay, Ekvador ve Portekiz gibi takımlara karşı oynanan maçlar, genç oyuncuların hazırlık ve deneyim kazanmasına yardımcı oldu.

Muhammed Hakimov'a göre bu kamplar takım için önemli bir ders oldu.