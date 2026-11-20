Cannavaro 17 yaşındaki Hakimov'a güvendi: Dünya Kupası'nda büyük hedefleri var
Henüz 17 yaşına basmadan Özbekistan milli takımında ilk maçına çıktı. Şimdi ise Muhammed Hakimov, U-17 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmeyi ve geçen yılki sonuçtan daha iyisini elde etmeyi hedefliyor. FIFA, genç Özbek savunma oyuncusuna özel bir ilgi gösterdi.
Özbek futbolunda yeni neslin uluslararası arenada kendini gösterme fırsatları giderek artıyor. Ülke milli takımının Dünya Kupası'na ilk kez katılması, genç oyuncuların prestijli turnuvalarda yer alması ve gelecek vadeden yeteneklerin erken yaşta A takıma dahil edilmesi bu sürecin önemli işaretlerindendir.
Bu genç yeteneklerden biri de Muhammed Hakimov. 17 yaşındaki stoper, sadece U-17 milli takımının önemli bir oyuncusu değil, aynı zamanda Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan A Milli Takımı'nda da forma giymeyi başardı.
Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası öncesinde Özbek oyuncu hakkında bir makale yayınladı. Makalede Hakimov'un turnuva öncesi hedefleri, milli takımdaki ilk maçı ve İtalya'ya karşı oynanacak müsabakaya dair düşünceleri yer aldı.
Özbekistan U-17 milli takımı yeniden tarih yazmak istiyor
Özbek futbolu için önemli olaylar dizisi devam ediyor. Ülke milli takımının FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk katılımı geride kalmışken, Özbekistan U-20 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya da hazırlanıyor.
Bu süreçte U-17 milli takımının Dünya Kupası'ndaki katılımı da özel bir öneme sahip. Özbekistan bu turnuvaya ilk kez 2011 yılında katılmıştı. Bu sefer genç milli takım, Dünya Kupası'nda beşinci kez boy gösteriyor.
Dikkat çekici olan ise Özbekistan'ın önceki dört katılımında da grup aşamasından sonraki tura yükselmiş olması. Bu seferki genç futbolcular da bu geleneği sürdürmeyi ve ülkenin Dünya Kupası'ndaki sonuçlarını daha da iyileştirmeyi hedefliyor.
Özbekistan, E grubunda Jamaika, Fildişi Sahili ve İtalya milli takımlarıyla mücadele edecek. Gruptaki her maçın takım için ciddi bir sınav olması bekleniyor.
FIFA'ya verdiği röportajda Muhammed Hakimov, takımın turnuvaya iyi hazırlandığını ve hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı.
«Bu Dünya Kupası'na büyük hedeflerle geldik»
Özbekistan U-17 milli takımı, Dünya Kupası öncesinde bir dizi güçlü rakiple hazırlık maçları yaptı. İspanya, Uruguay, Ekvador ve Portekiz gibi takımlara karşı oynanan maçlar, genç oyuncuların hazırlık ve deneyim kazanmasına yardımcı oldu.
Muhammed Hakimov'a göre bu kamplar takım için önemli bir ders oldu.
«Bu Dünya Kupası bizim için çok önemli. Uzun süredir hazırlandık. Takımımız İspanya, Uruguay, Ekvador ve Portekiz gibi güçlü rakiplerle hazırlık maçları yaptı.
Ben ve takım arkadaşlarım eskisinden daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Allah nasip ederse, bu Dünya Kupası'nda da Özbek taraftarları mutlu edeceğiz» dedi genç savunmacı.
Takımda turnuvaya ikinci kez katılan oyuncular da var. Onlar, uluslararası turnuvalardaki tecrübeleri sayesinde ilk maçların ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorlar.
Özbekistan geçen yılki turnuvada 1/16 final aşamasında elenmişti. Bu sefer ise takım sadece gruptan çıkmayı değil, sonraki aşamalarda da başarı kazanmayı hedefliyor.
İtalya'dan rövanşı almak — Hakimov'un özel hedefi
Grup aşamasındaki üçüncü maç Özbekistan için özel bir önem taşıyor. Çünkü genç futbolcular İtalya milli takımıyla karşılaşacak. Bu rakip, geçen yılki Dünya Kupası'nda Özbek oyuncuların turnuvadaki yolculuğunu sonlandıran takımdı.
Muhammed Hakimov, bu maçı kendisi ve forvet Asilbek Aliyev için özel bir karşılaşma olarak değerlendirdi.
«İtalya'ya karşı oynanacak maç hem benim hem de Asilbek Aliyev için özel bir öneme sahip. Geçen yıl bu turnuvada İtalya'ya yenilerek elenmiştik. İtalya iyi organize olmuş bir takım. Ancak bu sefer onları yenmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız.
Aynı zamanda grubumuzda zayıf rakip olmadığını da biliyoruz. Her takımın kendine has güçlü yönleri var. Fildişi Sahili, Jamaika ve İtalya — hepsi güçlü milli takımlar.
Ancak biz bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik. Elimden gelenin en iyisini yapacağız, kapasitemizi göstereceğiz ve iyi bir sonuç almaya çalışacağız» dedi Hakimov.
Bu düşünceler, takımın rakiplerine saygıyla yaklaştığını ancak kendi yeteneklerine de güvendiğini gösteriyor.
Cannavaro, Hakimov'a 17 yaşına basmadan güvendi
Muhammed Hakimov'un U-17 milli takımındaki performansı kariyerindeki önemli aşamalardan biri olsa da, A milli takıma çağrılması genç oyuncunun geleceğine verilen ciddi bir değerin göstergesidir.
17 yaşındaki stoper; taktiksel zekası, soğukkanlılığı ve yüksek hızıyla dikkat çekiyor. Özbek futbolunun gelecek vadeden genç savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor.
İtalyan uzman Fabio Cannavaro da Hakimov'un potansiyeline güvendi. Savunma oyuncusu olarak kariyerinde büyük başarılara imza atan Cannavaro, genç oyuncuyu 17 yaşına girmesine üç gün kala Özbekistan A Milli Takımı'nda ilk kez sahaya sürdü.
O dönemde Hakimov, Bunyodkor formasıyla sadece yedi maça çıkmıştı. Bu açıdan bakıldığında, milli takıma çağrılması ve sahaya çıkması genç oyuncu için büyük bir güven ve sorumluluk oldu.
Bu durum, Özbek futbolunda yeni nesil savunmacıların yetiştiğini gösteriyor. Abdukodir Husanov'un uluslararası arenadaki başarıları, arkadan gelen genç futbolcular için de örnek ve motivasyon kaynağı olabilir.
«Milli takımda ilk maça çıkmak her futbolcunun hayalidir»
Muhammed Hakimov, A milli takımda oynama fırsatı bulduğu için duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Teknik heyetin kendisine duyduğu güveni takdir ettiğini ve bu olayın futbol hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.
«Milli takıma çağrılmak her futbolcunun hayalidir. İlk maçıma çıkmak nasip oldu. Bana duyulan güven için teknik heyete teşekkür etmek istiyorum.
Elbette bu duyguyu kelimelerle ifade etmek zor. A milli takımın onurunu korumak her zaman en büyük hayallerimden biriydi. Bu hayalimin gerçekleşmesine yardımcı olduğu için Allah'a şükrediyorum.
Ancak şu an önümüzde başka bir önemli görev daha var. Özbekistan U-17 milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda ülkemizi layıkıyla temsil etmek ve en iyi sonucu elde etmek için tüm gücümüzü harcayacağız» dedi Muhammed Hakimov.
Husanov'dan sonra bir stoper daha mı yetişiyor?
Muhammed Hakimov'un milli takımdaki ilk maçı ve FIFA'nın genç oyuncuya odaklanması, Özbek futbolunda savunma hattı için yeni yeteneklerin ortaya çıktığının habercisidir.
Abdukodir Husanov'un uluslararası futboldaki başarılarının, Özbek savunmacılar hakkındaki algıyı değiştirdiği şüphesiz. Şimdi ise Hakimov gibi genç oyuncuların erken yaşta milli takıma dahil edilmesi, gelecekte savunma hattındaki rekabeti artırabilir.
Elbette 17 yaşındaki bir futbolcunun geleceğini sadece birkaç maç veya ilk maçla değerlendirmek için henüz erken. Önünde daha uzun bir yol, uluslararası turnuvalar, kulüp rekabeti ve sürekli gelişim süreci var.
Ancak Fabio Cannavaro gibi savunma sanatının zirvesini görmüş bir uzmanın genç oyuncuya güvenmesi, FIFA'nın ondan özel olarak bahsetmesi ve Dünya Kupası öncesindeki cesur hedefleri, Muhammed Hakimov'a olan ilgiyi artırıyor.
Şimdi en önemli görev, bu güveni sahadaki oyunla hak etmektir. Özbekistan U-17 milli takımının Dünya Kupası'nda ne kadar ileri gideceği ve Muhammed Hakimov'un kendini ne kadar gösterebileceği ise turnuvanın en merak edilen konularından biri olacak.
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