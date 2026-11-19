Üç büyük devletin liderleri kapalı kapılar ardında neleri görüştü?
Vladimir Putin, Xi Jinping ve Donald Trump. Shenzhen (Çin). 19 Kasım 2026.
Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında tarihte ilk kez Çin, Rusya ve ABD liderleri — Xi Jinping, Vladimir Putin ve Donald Trump katılımıyla üçlü görüşmeler gerçekleştirildi. Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, toplantı sırasında ÇHC Devlet Başkanı Xi Jinping nükleer silahların tamamen yasaklanması ve yok edilmesi çağrısında bulundu.
Xi Jinping konuşmasında nükleer bir savaşta kazanan olamayacağını ve böyle bir savaşa asla izin verilemeyeceğini özellikle vurgulayarak, nükleer cephaneliklerin tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti.
ABD'nin teklifi ve START-III anlaşması sonrası durum
ABD Başkanı Donald Trump da bu görüşme sırasında Moskova ve Pekin'i nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki çabaları birleştirmeye ve nükleer silahların üçlü olarak azaltılması konusunu tartışmaya çağırdı.
Washington için bu konu, Şubat 2026'da Rusya ve ABD'nin stratejik cephaneliklerini sınırlayan son anlaşma olan — START-III anlaşması süresinin dolmasının ardından daha da ilkesel bir önem kazanıyor.
Görüşme aşamaları
Katılımcılar ve detaylar
Üçlü zirve
Xi Jinping başkanlığında kapalı formatta, yaklaşık 1 saat sürmesi planlanan
Trump - Putin görüşmesi
19 Kasım sabahı yaklaşık 40 dakika sürdü (ana konu: Ukrayna çatışması)
Trump - Xi Jinping görüşmesi
1 saatten fazla süren ikili görüşme
Putin - Xi Jinping görüşmesi
Zirveden bir gün önce gerçekleştirilen ayrı görüşmeler
Kapalı format ve zirvenin ana gündemi
Görüşmeler Xi Jinping başkanlığında kesinlikle kapalı bir formatta gerçekleşti; üç devletin lideri müzakere masasında yalnız oturdu. Kremlin'den gelen bilgilere göre, bu görüşmeye yaklaşık bir saat ayrıldı. Medyada yer alan haberlere göre, zirve öncesinde Washington ve Pekin arasında toplantı formatı konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşandı: Çin önceden hazırlanmış senaryoya dayalı konuşmaları desteklerken, ABD serbest tartışmadan yanaydı.
Genel zirve öncesinde liderler ayrı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiler. Özellikle 19 Kasım sabahı Trump ve Putin yaklaşık 40 dakika görüştü; bu, Ağustos 2025'te Alaska'da yapılan zirveden sonraki ilk tam kapsamlı yüz yüze görüşmeleri oldu. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov'un belirttiğine göre, bu görüşmenin ana konusu Ukrayna'daki savaştı.
Shenzhen'deki üçlü görüşmede stratejik istikrar ve silah kontrolü (özellikle, nükleer silah yönetiminde yapay zekanın rolünün sınırlandırılması) ile birlikte, Ukrayna çatışmasının barışçıl yollarla çözümü ve İran çevresindeki durumun da ele alınması bekleniyordu.
Sizce Xi Jinping'in nükleer silahların tamamen yok edilmesi çağrısı ve üç büyük devlet liderinin yüz yüze görüşmesi küresel güvenlikte somut bir sonuç verecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!
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