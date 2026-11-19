Vladimir Putin, Xi Jinping ve Donald Trump. Shenzhen (Çin). 19 Kasım 2026.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında tarihte ilk kez Çin, Rusya ve ABD liderleri — Xi Jinping, Vladimir Putin ve Donald Trump katılımıyla üçlü görüşmeler gerçekleştirildi. Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, toplantı sırasında ÇHC Devlet Başkanı Xi Jinping nükleer silahların tamamen yasaklanması ve yok edilmesi çağrısında bulundu.

Xi Jinping konuşmasında nükleer bir savaşta kazanan olamayacağını ve böyle bir savaşa asla izin verilemeyeceğini özellikle vurgulayarak, nükleer cephaneliklerin tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin teklifi ve START-III anlaşması sonrası durum

ABD Başkanı Donald Trump da bu görüşme sırasında Moskova ve Pekin'i nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki çabaları birleştirmeye ve nükleer silahların üçlü olarak azaltılması konusunu tartışmaya çağırdı.