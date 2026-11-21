Ruslan Abdullayev rakibini nakavt etti ve şampiyonluk kemerini korudu (video)
Özbek boksör Ruslan Abdullayev ABD'de bir galibiyet daha elde etti. Meksikalı rakibine karşı sekiz rauntluk maçta altıncı rauntta nakavtla kazanan sporcumuz, WBA Continental Gold kemerini başarıyla savundu.
Özbek boksör Ruslan Abdullayev, profesyonel ringdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Indio şehrinde düzenlenen boks gecesinde sporcumuz, Meksikalı Juan Alfredo Meza Angulo'yu nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu.
Abdullayev rakibini altıncı rauntta mağlup etti
Hafif velter sıklette gerçekleştirilen müsabakada Ruslan Abdullayev (6-0, 4 KO), Meksikalı Juan Alfredo Meza Angulo (9-4, 6 KO) ile karşılaştı.
Sekiz rauntluk maçta Özbek boksör rakibine karşı üstün bir performans sergiledi ve altıncı rauntta nakavtla galibiyete ulaştı.
Abdullayev maçı erken bitirdi. Bu sonuç, Ruslan'ın profesyonel kariyerindeki altıncı galibiyeti oldu. Şimdiye kadar yaptığı maçların dördünü nakavtla kazandı.
WBA Continental Gold kemeri Abdullayev'de kaldı
Bu galibiyetle Ruslan Abdullayev, hafif velter sıkletteki WBA Continental Gold şampiyonluk kemerini başarıyla korumuş oldu.
Özbek boksör profesyonel ringde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Altı galibiyeti bulunuyor ve bunların dördü nakavtla sonuçlandı.
Ruslan Abdullayev — dünya ve Asya şampiyonu
Ruslan Abdullayev, profesyonel boksa geçmeden önce amatör ringlerde de büyük başarılara imza atmıştı.
2023 yılında dünya şampiyonu, 2022 yılında ise Asya şampiyonu oldu. Amatör bokstan profesyonel ringe başarıyla geçiş yapan Abdullayev, bugünkü sonuçlarıyla Özbek boksunun uluslararası arenadaki temsilcilerinden biri olarak kariyerine devam ediyor.
ABD'deki bu yeni galibiyet, şampiyonluk kemerinin korunması ve yenilmezlik serisinin devam etmesi, Ruslan'ın profesyonel kariyerindeki önemli başarılardan biri oldu.
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