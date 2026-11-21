Sekiz rauntluk maçta Özbek boksör rakibine karşı üstün bir performans sergiledi ve altıncı rauntta nakavtla galibiyete ulaştı.

Özbek boksör Ruslan Abdullayev ABD'de bir galibiyet daha elde etti. Meksikalı rakibine karşı sekiz rauntluk maçta altıncı rauntta nakavtla kazanan sporcumuz, WBA Continental Gold kemerini başarıyla savundu.

Abdullayev maçı erken bitirdi. Bu sonuç, Ruslan'ın profesyonel kariyerindeki altıncı galibiyeti oldu. Şimdiye kadar yaptığı maçların dördünü nakavtla kazandı.

WBA Continental Gold kemeri Abdullayev'de kaldı

Bu galibiyetle Ruslan Abdullayev, hafif velter sıkletteki WBA Continental Gold şampiyonluk kemerini başarıyla korumuş oldu.

Özbek boksör profesyonel ringde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Altı galibiyeti bulunuyor ve bunların dördü nakavtla sonuçlandı.

Ruslan Abdullayev — dünya ve Asya şampiyonu

Ruslan Abdullayev, profesyonel boksa geçmeden önce amatör ringlerde de büyük başarılara imza atmıştı.

2023 yılında dünya şampiyonu, 2022 yılında ise Asya şampiyonu oldu. Amatör bokstan profesyonel ringe başarıyla geçiş yapan Abdullayev, bugünkü sonuçlarıyla Özbek boksunun uluslararası arenadaki temsilcilerinden biri olarak kariyerine devam ediyor.

ABD'deki bu yeni galibiyet, şampiyonluk kemerinin korunması ve yenilmezlik serisinin devam etmesi, Ruslan'ın profesyonel kariyerindeki önemli başarılardan biri oldu.