Hindistan'ın Manipur eyaletinde sahte alkolden en az 18 kişi hayatını kaybetti ve binden fazla vatandaş hastanelere kaldırıldı. Bu konuda ANI ajansına eyalet yasama meclisindeki «Hindistan Ulusal Kongresi» partisi fraksiyon lideri Meghachandra Singh bilgi verdi.

Singh'in ifadelerine göre, içeceğin içeriğinde metanol bulunmakta olup, bu durum mağdurlarda böbrek fonksiyonlarıyla ilgili ağır komplikasyonlar da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açmıştır.

Hastaneye yatış dinamikleri ve yetkililerin uyarısı

Parlamenter, Cuma günü 600 kişi, Cumartesi sabahı ise tekrar 300 kişi tıp kurumlarına yatırıldığını ekledi.

Eyalet yetkilileri, son günlerde kaynağı şüpheli alkollü içecek tüketen veya zehirlenme belirtileri hisseden halkı vakit kaybetmeden tıbbi yardım almaya çağırdı. Ayrıca, kendi kendine tedavi uygulamamak ve şüpheli içeceklerin kaplarını saklamak tavsiye edildi.