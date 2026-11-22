Hindistan'da sahte alkolden en az 18 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi hastanede
Hindistan'ın Manipur eyaletinde sahte alkolden en az 18 kişi hayatını kaybetti ve binden fazla vatandaş hastanelere kaldırıldı. Bu konuda ANI ajansına eyalet yasama meclisindeki «Hindistan Ulusal Kongresi» partisi fraksiyon lideri Meghachandra Singh bilgi verdi.
Singh'in ifadelerine göre, içeceğin içeriğinde metanol bulunmakta olup, bu durum mağdurlarda böbrek fonksiyonlarıyla ilgili ağır komplikasyonlar da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açmıştır.
Hastaneye yatış dinamikleri ve yetkililerin uyarısı
Parlamenter, Cuma günü 600 kişi, Cumartesi sabahı ise tekrar 300 kişi tıp kurumlarına yatırıldığını ekledi.
Eyalet yetkilileri, son günlerde kaynağı şüpheli alkollü içecek tüketen veya zehirlenme belirtileri hisseden halkı vakit kaybetmeden tıbbi yardım almaya çağırdı. Ayrıca, kendi kendine tedavi uygulamamak ve şüpheli içeceklerin kaplarını saklamak tavsiye edildi.
Gösterge / Olay
Bilgi ve detaylar
Mevcut durum (Manipur eyaleti)
En az 18 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı
Zehirlenme nedeni
Alkol içeriğindeki metanol (böbrek hasarı dahil)
Hastaneye yatış hızı
Cuma günü — 600 kişi, Cumartesi sabahı — 300 kişi daha
Benzer olay (Assam, Şubat 2019)
140'tan fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi hastanelere kaldırıldı
Benzer trajedilerin geçmişi
Şubat 2019'da Hindistan'ın Assam eyaletinde de kalitesiz alkol tüketimi sonucunda 140'tan fazla insan hayatını kaybetmiş, tekrar 300'e yakın kişi hastanelere kaldırılmıştı. İlk bilgilere göre, o olayda da içeceklerde metanol tespit edilmiş ve polis yasa dışı alkol üretiminden şüphelenilen 12 kişiyi gözaltına almıştı.
Sizce, sahte ve tehlikeli alkol ürünlerinin yayılmasını önlemede hangi kontrol ve önleyici tedbirler en etkilidir? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın!
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