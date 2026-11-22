Ava halkı, Amazon ormanlarında geleneksel yaşam tarzlarını koruyan, geçimlerini esas olarak avcılık ve toplayıcılıkla sağlayan son göçebe topluluklardan biri olarak kabul ediliyor. Dış dünyayla temastan kaçınarak doğal ortamlarında bağımsız bir yaşam sürmeyi tercih ediyorlar.

Brezilya'nın Amazon ormanlarında dış dünyadan uzak, izole bir yaşam süren Ava halkından yaklaşık 20 kişi beklenmedik bir şekilde yerel halkın karşısına çıktı. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde bulunan Arariboia Rezervi bölgesindeki bir köye gelen grup, halktan yiyecek istedi. Ardından tekrar ormanın derinliklerine geri döndüler. Bu durum, insan hakları örgütü Survival International tarafından duyuruldu.

İnsan hakları savunucularına göre, kabile üyelerinin bu kez köy halkının karşısına çıkmasının nedeni gıda kıtlığı olabilir. Küresel iklim değişikliği, yasadışı ormansızlaşma ve kaçak avcılık, yaşadıkları bölgelere ciddi tehdit oluşturuyor. Sonuç olarak kabile üyeleri, geleneksel gıda kaynaklarından mahrum kalıyor.

Yerel halk, kabile üyeleriyle gerçekleşen karşılaşmayı fotoğraf ve video ile kaydetti. Köylüler, ormandan çıkan erkek, kadın ve çocukların oldukça bitkin ve zayıf göründüğünü belirtti. Bu durum, kabilenin karşı karşıya olduğu gıda sorunuyla bağlantılı olabilir.

Bilgi olarak, günümüzde dünya genelinde modern medeniyetten uzak yaşayan ve dış dünyayla iletişim kurmaktan kaçınan yaklaşık 196 kabile ve grup olduğu biliniyor. Bunların yüzde 90'ından fazlası Güney Amerika'nın Amazon tropikal ormanlarında ikamet ediyor.

Uzmanlar, bu tür halkların geleneksel yaşam tarzlarını korumak için yaşadıkları bölgelerin korunmasının, yasadışı ormansızlaşma ve kaçak avcılıkla mücadelenin önemini vurguluyor.