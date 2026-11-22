SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri'nin siparişiyle gizli bir görev başlattı: Neler biliniyor?
SpaceX uzay şirketi, ABD Uzay Kuvvetleri (USSF) siparişi üzerine gizli bir görev kapsamında Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı. Bu gelişme 21 Kasım tarihinde Space.com portalı tarafından duyuruldu.
Kaynağa göre, Falcon 9 taşıyıcı roketi Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden USSF-317 adlı görev kapsamında havalandı. Görevin gizli niteliği nedeniyle, faydalı yükün içeriği ve roketin ikinci aşamasının hedeflediği nihai nokta hakkında bilgi verilmedi.
Starshield ve askeri gözetim tahminleri
Uzmanlara göre, Falcon 9 alçak dünya yörüngesine SpaceX'in Starshield uydu grubunu taşımış olabilir. Bu tür cihazlar, ABD Uzay Kuvvetleri'nin askeri gözetim ve hedef tespit sistemlerinde kullanılarak dünyanın farklı bölgelerindeki olası hedeflerin izlenmesine olanak tanır.
Parametre / Özellik
Detaylar
Şirket ve Müşteri
SpaceX / ABD Uzay Kuvvetleri (USSF)
Görev Adı ve Tarihi
USSF-317, 21 Kasım
Fırlatma Noktası
Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü
Bilgi Durumu
Yük içeriği ve yörünge hedefi gizli tutuluyor
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Sizce ticari uzay şirketlerinin savunma ve yörünge iletişimi altyapısındaki rolünün giderek artması, küresel uzay sektöründeki rekabeti nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!
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