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2,29 milyar dolarlık SDN Backbone ağı

Edinilen bilgilere göre, ABD Uzay Kuvvetleri 27 Mayıs tarihinde Elon Musk'ın SpaceX şirketi ile alçak dünya yörüngesinde SDN Backbone yüksek hızlı uydu iletişim ağının hızla geliştirilmesi ve konuşlandırılması için 2,29 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzaladığını açıklamıştı. Bu ağın, dünya çapındaki sensörler ve silah sistemleri arasında kesintisiz ve güvenli iletişim sağlayan askeri iletişim mimarisinin temel unsurlarından biri olması bekleniyor.

Sizce ticari uzay şirketlerinin savunma ve yörünge iletişimi altyapısındaki rolünün giderek artması, küresel uzay sektöründeki rekabeti nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!