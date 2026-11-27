Meksika'da 26 yaşındaki futbolcu maç sırasında sahada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato şehrinde bir futbol maçı sırasında korkunç bir trajedi yaşandı: "El More" lakabıyla tanınan 26 yaşındaki futbolcu Luis Alberto Rios Chavez doğrudan futbol sahasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Olayın detayları ve soruşturma süreci
TV Azteca televizyon kanalının aktardığı bilgilere göre, silahlı saldırı maçın hararetli bir şekilde devam ettiği sırada gerçekleştirildi:
Saldırganlar: Motosikletlerle hareket eden kimliği belirsiz kişilerin, silahlı bir suç örgütünün üyeleri olduğu belirtiliyor.
Kurbanlar ve yaralılar: Saldırı sonucunda futbolcu Luis Alberto Rios Chavez olay yerinde hayatını kaybederken, olay sırasında bir kişi daha çeşitli derecelerde yaralandı.
Soruşturma çalışmaları: Şu anda yerel kolluk kuvvetleri, söz konusu silahlı saldırıyla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
Luis Alberto Rios Chavez'in futbol kariyeri
Dönem / Branş
Kulüp ve lig detayları
Önceki kariyeri
Meksika şampiyonasının üçüncü liginde mücadele eden «Atletico San Francisco del Rincon» kulübünün formasını giydi
Son takımı
Amatör ligde mücadele eden «Arandas» kulübünün futbolcusuydu ve trajedi yaşandığı sırada bu takımın kadrosunda sahaya çıkmıştı
Sizce Meksika ve Latin Amerika ülkelerindeki futbol maçlarında sporcuların ve taraftarların güvenliğini sağlamak için ne gibi ek önlemler alınmalıdır?
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