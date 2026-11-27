TikTok sosyal ağının, özellikle genç neslin düşünme yeteneği üzerinde yıkıcı bir etkisi var. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev Moskova'da düzenlenen AI Journey uluslararası konferansı kapsamında yapay zeka alanındaki genç uzmanlarla yaptığı görüşmede bu konuya değindi.

«Köyde veya kasabada otururken bile akıllı telefonla para kazanmak mümkün»

Devlet başkanı, çoğu vatandaşın modern cihazları sadece eğlence ve iletişim aracı olarak görmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tokayev, doğru yaklaşım ve gerekli becerilerle mobil cihazların en ücra yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara bile gerçek gelir getirebileceğini vurguladı:

«Artık herkes akıllı telefon kullanıyor, ancak nedense sadece arama yapmak, mesajlaşmak, film izlemek ve TikTok için tasarlandığını düşünüyorlar. İşte bu TikTok, insan beynini, özellikle de genç bir insanın beynini öldüren korkunç bir şeydir. Oysa akıllı telefon yardımıyla, doğru ve ustaca kullanıldığında, internetin olduğu her yerde, köyde veya kasabada otururken bile para kazanmak mümkündür, sadece insanlara bunu öğretmek gerekiyor»dedi Kasım-Cömert Tokayev.

Kazakistan lideri bu yaklaşımı «halkın dijital ekonomisi» olarak adlandırarak, halka dijital teknolojilerden yasal gelir elde etmeyi öğretmenin onları bağımsız ve ekonomik açıdan istikrarlı kılacağını belirtti.

«TikTok zihniyeti» ile mücadele ve dijitalleşme girişimleri

Kasım-Cömert Tokayev, kısa video platformunu ilk kez sert bir şekilde eleştirmiyor. Bu konuda daha önce de bir dizi sistemli girişimde bulunmuştu:

Okuma kültürü ve BDT kütüphanesi: Daha önce BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı, kitap okumayı yaygınlaştırmak ve Birlik'in ortak dijital kütüphanesini oluşturmak yoluyla gençlerdeki «TikTok zihniyeti» ile mücadele etmeye çağırmıştı.

Kırsal nüfusun eğitimi: Ayrıca, cumhuriyette ilan edilen Dijitalleşme ve Yapay Zeka Yılı kapsamında Cumhurbaşkanı, hükümete tarımsal üreticilere ve uzak bölgelerdeki halka, ağ üzerinden iş yapmak için akıllı telefon kullanmayı öğretmeleri talimatını verdi.

Yönelim Belirlenen görev ve hedefler Sorunun özü Akıllı telefonların sadece eğlence amaçlı (TikTok) kullanılması gençlerin düşünme yeteneğini köreltiyor Ekonomik çözüm Uzak köy ve kasabalarda internet üzerinden çevrimiçi iş yapma becerilerini geliştirmek Manevi ve eğitsel önlem Okuma kültürünü teşvik etmek ve BDT'nin ortak dijital kütüphanesini kurmak

Sizce gençleri kısa videoların etkisinden korumak ve akıllı telefonu faydalı bilgi ve gelir kaynağı olarak kullanmayı öğretmek için neler yapılmalı?

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