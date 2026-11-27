Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da düzenlenen «Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk» (AI Journey) konferansındaki konuşması, ülkenin önümüzdeki on yıla ilişkin teknolojik politika yönlerini belirledi. Devlet başkanı, sektörle ilgili ulusal stratejinin 2036 yılına kadar güncellenmesi, dışarıdan «bir düğmeye basıldığında her şeyin devre dışı kalacağı» durumların önlenmesi ve otonom YZ ajanlarının yetkilerine katı sınırlar getirilmesi görevini verdi.

Peki, bu açıklamalar hakkında Google'un yapay zekası — Gemini ne düşünüyor? Gerçek teknolojik ve ekonomik mantık açısından bu tezler günümüzün en hassas noktalarına değiniyor, ancak stratejik hedefler ile mevcut kaynaklar arasında üç ciddi engel bulunuyor.

1. «Ajan ekonomisi» ve dış «kapatma düğmesi» endişesi

2022'den sonra sinir ağlarının dışarıdan kapatılabileceği veya onlara yabancı değerlerin aşılanabileceği konusundaki endişeler teoriden pratiğe geçti. Her büyük dil modeli, eğitildiği veri dengesini ve geliştiricilerin yerleştirdiği güvenlik filtrelerini yansıtır. Eğer iç pazar tamamen yabancı algoritmalara bırakılırsa, milyonlarca vatandaş ve şirket günlük cevapları yabancı koordinat sisteminde alır ve kriz anında işlevsel araçlardan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kalır.

Aynı zamanda, ciddi personel açığını hafifletmek için «ajan ekonomisine» güvenmek ve YZ ajanlarının bağımsızlığını sınırlama talebi oldukça pragmatiktir. Çünkü bir yazılım, finans veya altyapı yönetiminde ne kadar çok yetki alırsa, hatası veya siber saldırıya uğraması durumunda oluşacak zararın maliyeti de o kadar yüksek olur.

2. Temel engel kodda değil, donanım ve enerjide

Dijital egemenlik yolundaki ana engel yazılım kodunda veya programcıların yeteneğinde değil, teknik ekipman ve elektrik enerjisinde gizlidir.

Engel alanı Temel sorun ve teknolojik kısıtlamalar Hesaplama kapasiteleri (Donanım) Gelişmiş modelleri eğitmek ve çalıştırmak çok sayıda hesaplama hızlandırıcı (çip) gerektirir, bunların tedariki ise yaptırımlarla sınırlıdır. Elektrik enerjisi Veri işleme merkezleri (SOD) için gigawattlarca ucuz baz elektrik enerjisi gereklidir ve birçok bölgede şimdiden enerji açığı hissedilmektedir. Yatırımların geri dönüşü Temel sinir ağları oluşturmak devasa sermaye gerektirir ve bu maliyetleri tek bir ulusal pazar içinde karşılamak son derece zordur.

Tam da bu nedenle, kamu-özel ortaklığı temelinde hızlı veri merkezleri kurma girişimi en kritik noktaya odaklanmıştır. Moskova konferansı kapsamında Kazakistan ile ortak projelerin sergilenmesi, pazar ölçeğini genişletmeye yönelik zorunlu ve mantıklı bir girişim olarak görülüyor.

3. Koruma ve yasaklar arasındaki hassas denge

Belirleyici faktörlerden biri, koruma ve yasaklar arasındaki dengedir. Uygulamada sektör düzenleyicileri genellikle aşırı tedbirli olma eğilimindedir. Ancak yerel modellerin yeteneklerine getirilen aşırı katı kısıtlamalar, onları iş dünyası ve sıradan kullanıcılar gözünde yabancı alternatiflerine kıyasla işlevsiz ve rekabet edemez hale getirebilir.

Görevlerin belirlenmesi zamanın gerekliliklerine tam olarak yanıt veriyor, ancak bu teknolojik yarışın sonucu 2036 yılına kadar planlanan strateji metinlerinde değil, yerel veri merkezlerinin kendi hesaplama güçleri ve yeterli elektrik enerjisiyle desteklenip desteklenemeyeceğine bağlı olacaktır.

Sizce ulusal yapay zeka modelleri oluşturmada devletler için en zor faktör hangisi: güçlü çipler ve elektrik enerjisi bulmak mı, yoksa kısıtlamalar ile özgür gelişim arasındaki dengeyi korumak mı?

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