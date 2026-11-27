Hindistan'da maymunlar Tac Mahal'in üç kapısını ele geçirerek turistlere saldırıyor
Hindistan'ın Agra şehrinde bulunan ünlü Tac Mahal kompleksi bölgesinde 500 ila 700 arasında maymunun toplandığına dair haberler yayıldı. Sosyal medyada hayvan sürüsünün kompleksin Doğu, Batı ve Kraliyet kapıları önünde serbestçe dolaştığını gösteren videolar hızla yayılıyor.
Turistler için ciddi tehlike ve yaralanmalar
Kompleksi ziyaret eden misafirler, maymunların saldırgan davranışlarından zarar görüyor. Edinilen bilgilere göre, son aylarda aralarında 83 yaşındaki Brezilyalı bir misafir ve 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu birkaç yerli ve yabancı turist, maymun ısırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Durumun detayları ve alınan önlemler
Yönelim
Durum ve detaylar
Maddi hasar ve saldırılar
Maymunlar turistleri kovalayarak ellerindeki yiyecekleri ve kişisel eşyalarını (gözlük, cep telefonu ve çantaları) kapıp kaçıyor
Sorunun temel nedeni
Kompleksin sorumlusu olan kurumlar — Hindistan Arkeoloji Servisi ve şehir belediyesi arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle maymunları yakalama ve başka yere taşıma çalışmaları sonuç vermiyor
Güvenlik hizmeti
Bölgeyi korumak ve hayvanları uzaklaştırmak için sapanlarla donatılmış özel görevliler görevlendirildi
Turistlere tavsiyeler
Yönetim, misafirlere maymunlara yaklaşmamalarını, onlarla fotoğraf çektirmemelerini ve yiyecek ile parlak eşyaları görünür yerlerde taşımamalarını tavsiye ediyor
Sizce Tac Mahal gibi dünyaca ünlü turistik mekanlarda bu tür durumların önlenmesi için hayvanların özel koruma alanlarına taşınması mı daha doğru, yoksa denetimin artırılması yeterli mi?
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