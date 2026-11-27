Kompleksi ziyaret eden misafirler, maymunların saldırgan davranışlarından zarar görüyor. Edinilen bilgilere göre, son aylarda aralarında 83 yaşındaki Brezilyalı bir misafir ve 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu birkaç yerli ve yabancı turist, maymun ısırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Turistler için ciddi tehlike ve yaralanmalar

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Yönelim Durum ve detaylar Maddi hasar ve saldırılar Maymunlar turistleri kovalayarak ellerindeki yiyecekleri ve kişisel eşyalarını (gözlük, cep telefonu ve çantaları) kapıp kaçıyor Sorunun temel nedeni Kompleksin sorumlusu olan kurumlar — Hindistan Arkeoloji Servisi ve şehir belediyesi arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle maymunları yakalama ve başka yere taşıma çalışmaları sonuç vermiyor Güvenlik hizmeti Bölgeyi korumak ve hayvanları uzaklaştırmak için sapanlarla donatılmış özel görevliler görevlendirildi Turistlere tavsiyeler Yönetim, misafirlere maymunlara yaklaşmamalarını, onlarla fotoğraf çektirmemelerini ve yiyecek ile parlak eşyaları görünür yerlerde taşımamalarını tavsiye ediyor

Sizce Tac Mahal gibi dünyaca ünlü turistik mekanlarda bu tür durumların önlenmesi için hayvanların özel koruma alanlarına taşınması mı daha doğru, yoksa denetimin artırılması yeterli mi?

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