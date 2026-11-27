Macaristan parlamentosu, ülkenin en zengin vatandaşlarına yönelik özel bir servet vergisi getiren yasayı onayladı. 26 Kasım'da yüksek yasama organında yapılan oylamada hükümetin girişimi, 134 milletvekili tarafından desteklendi, 79 parlamenter karşı çıktı, ayrıca 7 kişi çekimser kaldı. Belgenin tam olarak yürürlüğe girmesi için artık Cumhurbaşkanı Andrash Baka tarafından imzalanması gerekiyor. Böylece Bakanlar Kurulu Başkanı Peter Madyar seçim öncesi verdiği temel vaatlerden birini yerine getirdi.

Vergi oranları ve mükellef kategorisi

Yeni verginin etkisi, varlıkları 1 milyar forintten fazla değerlenen Macar vatandaşlarını kapsayacak:

%1 oran: Serveti 1 milyar ile 99 milyar forint arasında olan mülk sahipleri için;

%1,5 oran: Sermayesi 99 milyar forintten yüksek olan çok büyük servet sahipleri için;

Yerleşik kişiler için düzenleme: Ülke sakinlerine yönelik vergi, sadece ülke içindeki değil, yurt dışındaki varlıkları da kapsayacaktır;

Yabancı uyruklular için düzenleme: Yabancı vatandaşlar da yasa kapsamına girmektedir, ancak onlar sadece Macaristan topraklarında bulunan gayrimenkul ve şirket hisseleri için vergi ödeyeceklerdir.

Ödeme süreleri ve milyarderler listesi

Göstergeler Detaylar ve süreler Hesaplama tarihi Her yıl 31 Aralık itibarıyla varlık değeri üzerinden İlk raporlama dönemi Mevcut 2026 yılı İlk ödeme süresi 31 Ağustos 2027'ye kadar bütçeye aktarılması zorunludur Forbes listesindeki milyarderler Ülkede serveti 100 milyar forinti aşan 36 milyarder bulunmaktadır

Forbes dergisinin Macaristan edisyonuna göre, bu listedeki katılımcıların çoğu sermayesini önceki başbakan Viktor Orban ve onun «Fides» partisinin iktidarda olduğu on altı yıllık dönemde oluşturmuştur.

Sizce, çok zengin vatandaşlar için özel bir servet vergisi getirmek sosyal adaleti sağlamaya yardımcı olur mu, yoksa büyük sermayenin ülkeden kaçmasına mı neden olur?

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