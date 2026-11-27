ABD Başkanı Donald Trump Washington, İran'a çatışmayı barışçıl yollarla çözmesi ve karşılıklı anlaşmaya varması için gerekli tüm fırsatları sunduğunu bildirdi. Trump, bu açıklamayı Şükran Günü (Thanksgiving) vesilesiyle Amerikalı askerlerle yaptığı görüşme sırasında yaptı.

«Onlara birçok insanın hayatını kurtarma fırsatı veriyoruz»

ABD lideri, Washington'un diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştığını ancak resmi Tahran'ın bu fırsatları değerlendireceğinden şüphe duyduğunu belirtti:

«Nazik olmaya çalışıyoruz. Onlara bir anlaşma yapmaları ve birçok insanın hayatını kurtarmaları için tüm fırsatları veriyoruz. Bazı insanlar: „Neden? Onlar deli mi?“ diye soruyor. Belki de öyledir», — dedi Donald Trump.

«Zafer zaten bizim elimizde»

Ayrıca ABD Başkanı, durumun tamamen Washington'un kontrolünde olduğunu ve nihai sonuca yaklaşıldığını vurguladı:

«Zafer bizim elimizde. Açıkçası, bu benim istediğim zaman gerçekleşecek», — diye ekledi Amerika lideri.

Açıklamanın ana noktaları

Konu Donald Trump'ın açıklamasının içeriği Diplomatik pozisyon ABD, İran'a çatışmayı barışçıl yollarla çözmesi ve anlaşma yapması için tüm şartları sağladı Tahran'a yönelik değerlendirme Beyaz Saray lideri, İran tarafının bu barış girişimini verimli bir şekilde kullanacağından şüphe duyduğunu ifade etti Washington'un üstünlüğü Trump, zaferin zaten ABD'nin elinde olduğunu ve nihai kararın kendi iradesine bağlı olduğunu vurguladı

Sizce ABD ile İran arasındaki gerilim diplomatik bir anlaşmayla mı sonuçlanacak, yoksa bölgedeki durum daha da mı karmaşıklaşacak?

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