Fabio Cannavaro, Abdukodir Khusanov'u işlenmesi gereken bir elmasa benzetti
Özbekistan milli takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro İtalya'nın saygın La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda, Özbek genç savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov'un potansiyeli, dünya futbolunun yıldızları ve kendi kariyerindeki 'Altın Top' ödülü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
«Saatte 300 kilometre hızla hareket eden bir elmas»
İtalyan uzman, Özbekistan milli takımındaki öğrencisi Abdukodir Khusanov'un fiziksel özelliklerini överken, oyunundaki güçlü yönlerin yanı sıra geliştirilmesi gereken noktalara da dikkat çekti:
«Harika fiziksel yetenekleri var ama o henüz işlenmesi gereken bir elmas. Her zaman saatte 300 kilometre hızla hareket ediyor. Bazen topu kapıyor, bazen ise geç kalıp yan hakeme bile çarpabiliyor. Bu normal bir durum, üzerinde çalışmamız gerekiyor», dedi Fabio Cannavaro.
Van Dijk, 'Altın Top' ve İtalyan futbolu üzerine düşünceler
Cannavaro sohbet sırasında dünya futbolundaki diğer önemli konulara da değindi:
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Fabio Cannavaro'nun görüşleri
Virgil van Dijk ve Serie A
Dünya Kupası sırasında van Dijk ile konuştuğunu ve Hollandalı savunma oyuncusunun İtalya liginde oynama isteğini dile getirdiğini söyledi. Teknik direktöre göre, fiziksel güç ve hıza sahip bu oyuncuyu «Milan» kadrosunda görmek ilginç olurdu.
2006 «Altın Top» ödülü
Ona göre, Zinedine Zidane finalde Marco Materazzi'ye kafa atmasaydı, bu prestijli ödülü kazanması çok daha zor olurdu.
Modern savunma oyuncuları
Günümüz savunma oyuncuları arasında «Barcelona» temsilcisi Pau Cubarsí'yi 'Altın Top' için layık bir aday olarak görüyor.
İtalya milli takımı
Çok gol yeme sorununun bireysel savunma hatalarından değil, takım presi ve topu geri kazanma sistemindeki eksikliklerden kaynaklandığını vurguladı.
Sizce Fabio Cannavaro yönetiminde Abdukodir Khusanov, oyunundaki hız ve disiplini birleştirerek dünyanın en iyi savunma oyuncuları seviyesine ulaşabilir mi?
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