Özbekistan milli takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro İtalya'nın saygın La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda, Özbek genç savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov'un potansiyeli, dünya futbolunun yıldızları ve kendi kariyerindeki 'Altın Top' ödülü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İtalyan uzman, Özbekistan milli takımındaki öğrencisi Abdukodir Khusanov'un fiziksel özelliklerini överken, oyunundaki güçlü yönlerin yanı sıra geliştirilmesi gereken noktalara da dikkat çekti:

«Harika fiziksel yetenekleri var ama o henüz işlenmesi gereken bir elmas. Her zaman saatte 300 kilometre hızla hareket ediyor. Bazen topu kapıyor, bazen ise geç kalıp yan hakeme bile çarpabiliyor. Bu normal bir durum, üzerinde çalışmamız gerekiyor», dedi Fabio Cannavaro.