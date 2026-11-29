Luis Enrique, PSG'nin Lorient karşısındaki galibiyetini değerlendirdi
Fransa şampiyonası kapsamında Paris'in PSG kulübü kendi sahasında Lorient'i ağırladı ve 2:0 skoruyla net bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique takımının performansı ve rakibin yoğun savunmasına karşı uygulanan taktikler hakkında görüşlerini paylaştı. Bu gelişmeyi Foot Mercato yayın organı duyurdu.
“Derin savunmayı aşmak kolay değildi”
İspanyol teknik adam, maç boyunca gerilimin son dakikalara kadar sürdüğünü ancak takımının haklı bir galibiyet aldığını vurguladı:
“Kazanmaya devam ettiğimiz için mutluyum. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Oyundaki gerilim son dakikaya kadar devam etti.
Her maçın kendine has zorlukları vardır. Bugün rakibe karşı pres yapmak ve derin savunmayı aşmak kolay değildi. Buna rağmen galibiyeti hak eden bir oyun sergiledik.
Savunmada harika iş çıkaran ve çok az boş alan bırakan bir takıma karşı oynadığınızda, topa bir veya iki dokunuşla hareket etmeniz gerekir.
Daha fazla gol atabilirdik”, dedi Luis Enrique.
Maç ve bir sonraki karşılaşmanın detayları
İstatistikler
Resmi bilgiler
Turnuva
Fransa Şampiyonası (Ligue 1)
Maç sonucu
PSG — Lorient 2:0
Teknik direktörün özeti
Rakibin yoğun ve derin savunmasına karşı 1-2 dokunuşla hızlı bir oyun sergilendi, daha farklı bir skor elde etme fırsatı vardı
Sıradaki maç
Toulouse — PSG (deplasman)
Bir sonraki maç zamanı
5 Aralık'a bağlayan gece, Taşkent saatiyle saat 00:45 te
Sizce Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Toulouse'a karşı da galibiyet serisini sürdürebilecek mi?
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