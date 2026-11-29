Fransa şampiyonası kapsamında Paris'in PSG kulübü kendi sahasında Lorient'i ağırladı ve 2:0 skoruyla net bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique takımının performansı ve rakibin yoğun savunmasına karşı uygulanan taktikler hakkında görüşlerini paylaştı. Bu gelişmeyi Foot Mercato yayın organı duyurdu.

“Derin savunmayı aşmak kolay değildi”

İspanyol teknik adam, maç boyunca gerilimin son dakikalara kadar sürdüğünü ancak takımının haklı bir galibiyet aldığını vurguladı: