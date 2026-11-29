İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen satranç turnuvası «London Chess Classic 2026» uluslararası turnuvasının ana kategorisi olan Masters kategorisinde 4. tur maçları tamamlandı. Özbek büyükusta Nodirbek Abdusattorov bu turda ev sahibi temsilcisi Gawain Jonesile karşılaştı ve önemli bir galibiyet elde etti.

84 hamleye kadar süren maraton ve son şampiyonun kararlı hamlesi

Çetin ve ödünsüz bir mücadeleye sahne olan oyun 84 hamleye kadar sürdü ve sonunda vatandaşımız üstün yeteneğini sergileyerek rakibini mağlup etti. Hatırlatmak gerekirse, 22 yaşındaki Abdusattorov geçen 2025 sezonunda da bu prestijli turnuvanın galibi olmuştu ve bu yıl Londra'ya şampiyonluk unvanını korumak için geldi.

Geride kalan 4 turun sonuçlarına göre, 3 puan toplayan Nodirbek Abdusattorov Amerikalı tecrübeli büyükusta Levon Aronian ile birlikte turnuva tablosunun 1-2. sıralarını paylaşıyor.