Nodirbek Abdusattorov Londra'daki prestijli turnuvanın 4. turunda galibiyet aldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen satranç turnuvası «London Chess Classic 2026» uluslararası turnuvasının ana kategorisi olan Masters kategorisinde 4. tur maçları tamamlandı. Özbek büyükusta Nodirbek Abdusattorov bu turda ev sahibi temsilcisi Gawain Jonesile karşılaştı ve önemli bir galibiyet elde etti.
84 hamleye kadar süren maraton ve son şampiyonun kararlı hamlesi
Çetin ve ödünsüz bir mücadeleye sahne olan oyun 84 hamleye kadar sürdü ve sonunda vatandaşımız üstün yeteneğini sergileyerek rakibini mağlup etti. Hatırlatmak gerekirse, 22 yaşındaki Abdusattorov geçen 2025 sezonunda da bu prestijli turnuvanın galibi olmuştu ve bu yıl Londra'ya şampiyonluk unvanını korumak için geldi.
Geride kalan 4 turun sonuçlarına göre, 3 puan toplayan Nodirbek Abdusattorov Amerikalı tecrübeli büyükusta Levon Aronian ile birlikte turnuva tablosunun 1-2. sıralarını paylaşıyor.
4. turdan sonra turnuva tablosundaki liderlerin durumu
Toplam 10 güçlü satranç oyuncusunun lig usulü yarıştığı bu müsabakada Abdusattorov en yüksek reytinge (2772) sahip katılımcı konumunda. Nihai sonuçlar açıklanana kadar 5 tur daha oynanacak.
Sıra
Satranç Oyuncusu
Ülke
Reyting
Puanlar
1–2
Nodirbek Abdusattorov
Özbekistan
2772
3,0
1–2
Levon Aronian
ABD
2719
3,0
3–4
Andy Woodward
ABD
2635
2,5
3–4
Igor Samunenkov
Ukrayna
2610
2,5
5–7
Nihal Sarin
Hindistan
2720
2,0
5–7
Gawain Jones
İngiltere
2630
2,0
5–7
Luke McShane
İngiltere
2606
2,0
Sizce Nodirbek Abdusattorov kalan 5 turda da üstünlüğünü koruyup üst üste ikinci kez «London Chess Classic» şampiyonluğunu kazanabilecek mi?
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