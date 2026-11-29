Anne ve babası uluslararası yarışmalarda Özbekistan adına yarışan Amerikalı artistik buz patencisi Ilya Malinin, kısa programda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Tokyo'da düzenlenen Grand Prix ayağında 114,81 puan toplayarak önceki rekoru geride bıraktı. Bu gelişme, Uluslararası Paten Birliği'nin (ISU) resmi internet sitesinde duyuruldu.

Malinin, 27 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen NHK Trophy turnuvasında kısa programını sergiledi. Performansı hakemler tarafından 114,81 puanla değerlendirildi. Bu sonuç, kısa programdaki bir önceki en yüksek puandan 0,84 puan daha fazla.