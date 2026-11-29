Ilya Malinin artistik buz pateninde kısa program dünya rekorunu kırdı
Anne ve babası uluslararası yarışmalarda Özbekistan adına yarışan Amerikalı artistik buz patencisi Ilya Malinin, kısa programda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Tokyo'da düzenlenen Grand Prix ayağında 114,81 puan toplayarak önceki rekoru geride bıraktı. Bu gelişme, Uluslararası Paten Birliği'nin (ISU) resmi internet sitesinde duyuruldu.
Malinin, 27 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen NHK Trophy turnuvasında kısa programını sergiledi. Performansı hakemler tarafından 114,81 puanla değerlendirildi. Bu sonuç, kısa programdaki bir önceki en yüksek puandan 0,84 puan daha fazla.
Daha önceki dünya rekoru Amerikalı Nathan Chen'e aitti. Chen, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa programda 113,97 puan toplamıştı.
Bilgi notu olarak; Ilya Malinin'in anne ve babası olan Tatyana Malinina ve Roman Skornyakov da profesyonel artistik buz patencileriydi. 1998 ve 2002 Kış Olimpiyatları'nda Özbekistan'ı temsil etmişlerdi. Şu anda ise oğullarının antrenörlüğünü yapmaktadırlar.
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