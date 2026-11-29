İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda bulunan Cingino Barajı'nın duvarına tırmanan keçileri gösteren videolar birçok kişinin dikkatini çekiyor. Videolarda, Alp dağ keçilerinin yaklaşık 50 metre yükseklikteki dik beton duvarda rahatlıkla hareket edebildikleri görülüyor.

İlginç olan şu ki, keçiler bu tehlikeli yere tesadüfen çıkmıyor. Temel amaçları, baraj duvarındaki taş ve inşaat malzemeleri arasında biriken tuz ve mineralleri yalamak. Bu maddeler, hayvanların vücutları için gerekli olan mineral kaynağını oluşturuyor.

Keçilerin böyle dik bir yüzeyde dengelerini koruyabilmeleri, toynaklarının kendine has yapısıyla ilgilidir. Toynakları ikiye ayrılmış olup her bir kısım bağımsız hareket edebilmektedir. Toynağın dış kısmı sert, iç kısmı ise yumuşak ve sürtünme özelliğine sahiptir. Bu, taşlar arasındaki küçük çıkıntı ve çatlaklara sıkıca tutunarak hareket etmelerini sağlar.

Ayrıca güçlü bacakları ve dengeyi iyi koruma yetenekleri de bu tür tırmanışlarda büyük önem taşır.

Uzmanlar Alp dağ keçilerinin dağların dik kayalıklarında hareket etmeye adapte olduklarını belirtiyor. Bu nedenle, baraj duvarındaki dar destek noktalarını kullanarak yukarı tırmanmak onlar için doğal bir hareket sayılıyor.