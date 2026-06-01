Arne Slot, Liverpool taraftarlarına duygusal bir veda mektubu gönderdi

Arne Slot, Liverpool teknik direktörlüğünden beklenmedik bir şekilde ayrılmasının ardından Anfield taraftarlarına içten bir veda mesajı iletti. Hollandalı teknik adam, takımı 20. şampiyonluğa taşıyıp Şampiyonlar Ligi biletini garantilemesine rağmen, mevcut sezondaki beşincilik kulüp yönetiminin kesin karar almasına yol açtı. Slot, iki yıllık parlak ve zorlu bir dönemin ardından Merseyside'dan başı dik ayrılıyor. Bu haberi Goal.com veriyor.

Taraftarlara yazdığı açık mektupta Slot, Anfield tünelindeki ünlü tabelanın altından geçmenin verdiği sorumluluk ve heyecandan bahsetti. "Bu kulübün 134 yıllık büyük tarihine layık olma sorumluluğunu hissettim. Amacımız her zaman kazanmak ve tüm dünyaca ünlü Anfield halkına başarı yaşatmaktı. Değişim futbolun bir parçası ancak eminim ki bu kulüp taraftarlarını gururlandırmaya devam edecek" diye yazdı.

Slot'un ilk sezonu efsanevi bir şekilde geçmişti. Liverpool ile Premier League şampiyonluğunu erkenden kazanarak 35 yıllık aranın ardından taraftarlara unutulmaz bir sevinç yaşattı. 25 Mayıs 2025'te tıklım tıklım dolu Anfield'da kupanın kaldırılması ve sokaklarda bir milyon kişinin katıldığı geçit töreni, kariyerinin zirve noktası olarak kalacak.

Teknik direktör mektubunda takımın yeni nesline olan güvenini dile getirdi. Liverpool formasını giyme sorumluluğunu hisseden gençlerin kulübün temelini daha da güçlendireceğini vurguladı. Slot, sadece sportif başarılarla değil, şehirde yaşanan çeşitli sosyal olaylarda taraftarların gösterdiği birlik ve dayanıklılığın da kendisini hayran bıraktığını özellikle belirtti.