Arsenal yıldızları Djed Spence ve eleştirmenlere sert yanıt verdi

Declan Rice ve Noni Madueke, sosyal medyadaki eleştirmenlere sert tepki gösterdi. İngiltere Premier Ligi'nde 22 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Arsenal takımı, kutlamalar ile Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetin acı hatıraları arasında kaldı. Tottenham savunmacısı Djed Spence'in "topçuların" Paris Saint-Germain karşısında aldığı mağlubiyetle alay etmesinin ardından oyuncular sessiz kalmadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Budapeşte'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal, penaltı atışları sonucunda PSG'ye boyun eğdi. Eberechi Eze ve Gabriel Magalhaes kritik vuruşları kaçırırken, Noni Madueke oyuna yedek kulübesinden dahil oldu. Madueke, Instagram hesabında Declan Rice ile Premier Lig kupasını tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Şampiyonlar! Diğerleri ise tweet atmak ve gönderi paylaşmakla meşgul. Teşekkürler Tanrım!" notunu düştü.

Declan Rice da takım arkadaşının fikrine destek vererek yorumlar kısmında "Her yerde kıskançlık" yazıp gülen emojilerle yanıt verdi. Eski West Ham kaptanı finaldeki penaltısını gole çevirse de, takımının genel başarısını ve lig şampiyonluğunu ön planda tuttu. Rice, kutlamalar sırasında taraftarlara hitaben: "Bize gülüyorlardı, şimdi ise gülmüyorlar. Gelecek sezon daha güçlü döneceğiz" dedi.

Bu gerilimin ana sorumlusu olan Djed Spence, sezon boyunca Arsenal yıldızlarıyla dalga geçmişti. Şubat ayındaki Kuzey Londra derbisinden sonra Arsenal'in resmi hesabı Spence'i trollediğinde, savunmacı PSG galibiyetinden sonra o gönderiye kilit emojisiyle yanıt vermişti. Bu durum, Londra'nın iki kulübü arasındaki rekabetin ne kadar ateşli olduğunu bir kez daha kanıtladı.