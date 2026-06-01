Cristiano Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda yer alacak mı?

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca, Cristiano Ronaldo'nun 2030 Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer alıp almayacağına dair soruları yanıtladı. Al-Nassr yıldızı hala milli takımın kilit ismi olmaya devam etse de, uzmanlar 45 yaşında büyük bir turnuvada forma giyme ihtimalini şüpheli buluyor. Goal.com'un haberine göre bildiriyor .

Bola Branca konferansında konuşan Proenca, fizyolojik faktörler nedeniyle Ronaldo'nun bir sonraki Dünya Kupası'nda oyuncu olarak yer almasının büyük bir sürpriz olacağını belirtti. Ona göre, 2030 yılına gelindiğinde forvetin fiziksel durumu bu seviyedeki bir turnuvanın gerekliliklerini karşılamayabilir, ancak her şey o dönemdeki teknik heyete ve oyuncunun formuna bağlı olacak.

Federasyon başkanı, Cristiano Ronaldo'nun kariyerini noktaladıktan sonra Portekiz futbolunda istediği her rolü üstlenebileceğini ifade etti. Proenca, "Cristiano, Portekiz futbolunda ne olmak isterse o olur. Bu sadece sportif açıdan değil, marka ve pazarlama potansiyeli açısından da eşsiz bir durum" diye ekledi.

Ayrıca milli takımın geleceği hakkında konuşan Pedro Proenca, Ronaldo'nun ayrılışının bir trajedi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Federasyon şu anda sadece bir veya iki yıldız oyuncuya bağlı kalmamak ve finansal ile sportif istikrarı sağlamak için bir strateji üzerinde çalışıyor.