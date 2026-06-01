Fayzullayev: “Kanada’daki taraftarlar bizi şaşırttı”

·139·Spor
Fayzullayev: “Kanada’daki taraftarlar bizi şaşırttı”

Özbekistan milli takım oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, Kanada’da takımı sıcak bir şekilde karşılayan taraftarlar hakkındaki samimi düşüncelerini dile getirdi. Ona göre, bu seviyedeki bir destek takım için beklenmedik ama çok memnuniyet verici oldu.

“Dünya Kupası öncesinde Kanada’da karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Dürüst olmak gerekirse bu kadar çok taraftarımızın geleceğini beklemiyorduk. Bu kesinlikle çok hoş bir durum,” dedi Fayzullayev.

Futbolcu, taraftarların güveninin ve desteğinin takıma güç kattığını vurguladı. Ayrıca yaklaşan maçlarda taraftarları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

“Dünya Kupası öncesinde, Allah’ın izniyle, Kanada’da oynayacağımız maçta taraftarlarımızı mutlu edeceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Bilgi olarak, Fabio Cannavaro yönetimindeki temsilcilerimiz 2 Haziran’da deplasmanda Kanada milli takımı ile hazırlık maçına çıkacak.

Kanada ile oynanacak karşılaşma Edmonton’daki Commonwealth Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç, Taşkent saatiyle 06:00’da başlayacak. Erken saate rağmen, milli takımımızın her maçı ülkemizde büyük bir ilgiyle bekleniyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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