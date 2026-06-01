Jose Mourinho Real'e dönerse Eder Militao satılabilir

Real Madrid çevresinde büyük değişimler hakkında söylentiler artıyor. Ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yakında 'Kraliyet Kulübü'nün başına geçebileceği konuşuluyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Madrid'de yeni bir büyük yapılanma sürecinin başlaması muhtemel.

Haberlere göre Mourinho, gelecek sezon için kadro planlamasına şimdiden başladı. Portekizli teknik adam; talepleri, sert karakteri ve kadroyu kendi vizyonuna göre şekillendirmesiyle tanınır. Bu nedenle Real'e olası dönüşü, birçok futbolcunun geleceğini doğrudan etkileyebilir.

Transfer News Live ve El Nacional gibi kaynaklara göre Mourinho, Real Madrid yönetiminden stoper Eder Militao'nun satılmasını talep ediyor. Bu kararın temel nedeni olarak Brezilyalı futbolcunun sürekli yaşadığı sakatlık sorunları gösteriliyor.

Militao, son yıllarda Real'in savunma hattındaki en önemli isimlerden biri oldu. Hızı, fiziksel gücü ve ikili mücadelelerdeki kararlılığıyla öne çıkıyor. Ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar, istikrarlı bir performans sergilemesine engel oluyor. Büyük hedefler için mücadele eden bir kulüpte, her as oyuncunun sürekli hazır olması çok önemlidir.

Mourinho'nun tam olarak bu noktaya odaklandığı belirtiliyor. Portekizli teknik adam, takımlarında güvenilir, fiziksel olarak hazır ve uzun bir sezon boyunca istikrarlı oynayabilecek savunmacılara güvenmeyi sever. Eğer bir oyuncu sık sık sakatlanıyorsa, bu durum teknik direktörün planlarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Bu nedenle Militao'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Kaynaklara göre 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya PSG ilgi gösteriyor. Paris ekibinin savunma hattını güçlendirmek için seçenekleri değerlendirdiği ve Militao'yu adaylar arasında gördüğü belirtiliyor.

Ancak transfer kolay olmayabilir. Çünkü Real, futbolcuyu ucuza bırakmak istemiyor. Madrid ekibinin Militao için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, PSG'nin ise şimdilik bu miktarı ödemeye hazır olmadığı vurgulanıyor. Yani ilgi var ancak anlaşma için tarafların finansal konularda ciddi müzakereler yapması gerekecek.

Militao için bu durum kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bir tarafta Real gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyor. Diğer tarafta ise yeni teknik direktörün planlarına girememe riski var. Böyle bir durumda futbolcu için yeni bir takıma geçmek mantıklı bir seçenek olabilir.

PSG ise böyle bir savunmacıya olan ilgisiyle hedeflerini bir kez daha gösteriyor. Paris ekibi her sezon Avrupa'da başarı için mücadele ediyor ve kadrosunda tecrübeli oyuncular olmasını istiyor. Militao sağlıklı olduğunda seviyesini gösterebilirse, her türlü büyük kulübün savunmasını güçlendirebilir.

Aynı zamanda Jose Mourinho'nun Real'e dönüşü henüz resmileşmedi. Haberlere göre 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini Florentino Perez kazanırsa, Portekizli teknik adamın Madrid kulübünün başına geçme ihtimali çok yüksek olacak.

Bu senaryonun Real taraftarları arasında büyük heyecan yaratacağı kesin. Mourinho daha önce de Kraliyet Kulübü'nü yönetmişti ve Madrid'deki dönemi farklı duygular, büyük zaferler ve gergin anlarla hatırlanıyor. Dönüşü, kulübe daha sıkı bir disiplin, güçlü bir rekabet ve kendine has bir karakter getirebilir.

Ancak Mourinho nereye giderse gitsin, kendi talepleriyle gelir. Kadroda kendi fikirlerine uygun oyuncuları görmek ister. Bu yüzden Militao ile ilgili haberler, Portekizli teknik adamın olası planlarının nasıl olabileceğini gösteren ilk işaretlerden biri olarak kabul ediliyor.

Real için bu karar oldukça hassas. Militao en iyi formunda dünyanın en iyi stoperlerinden biri olabilir. Ancak sakatlık riski ve istikrar sorunu kulübü ciddi şekilde düşündürüyor. Büyük bir sezonda her pozisyonda güvenilirlik gerekir, özellikle savunmanın merkezinde.

Artık durumun nasıl gelişeceği Perez'in seçim sonucuna, Mourinho ile ilgili nihai karara ve PSG'nin finansal teklifine bağlı olacak. Bir şey kesin: Eğer Mourinho gerçekten Real'e dönerse, Madrid'de sakin bir yaz olmayacak. Kadroda ciddi değişiklikler başlayabilir.