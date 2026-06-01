Bernardo Silva, kariyerine Barcelona'da devam etmeyi kabul etti

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaşırken gerçek bomba haberler yayılmaya başladı. İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City ile mevcut sözleşmesi sona eren ünlü Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, kariyerinde keskin bir viraj almaya karar verdi. İçeriden gelen bilgilere göre, 31 yaşındaki yetenekli oyun kurucu, önümüzdeki sezondan itibaren Katalonya'nın dev kulübü Barcelona'nın formasını giymeyi kesin olarak kabul etti.

Futbol dünyasının en ses getiren transferlerinden biri olması beklenen bu hamlenin detaylarını merak ediyor musunuz? Sayfamızdan ayrılmayın; Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isteyen diğer dev kulüpleri, Katalonya içindeki son gelişmeleri ve oyuncunun sona eren sezondaki istatistiklerini detaylıca inceleyeceğiz!

Anlaşma hazır, ancak son söz teknik direktörde!

İspanya'nın saygın AS gazetesi tarafından paylaşılan son bilgilere göre, bu büyük transfer sonuçlanmak üzere. Sözleşme henüz tam olarak resmileşip imzalanmamış olsa da, Blaugrana yönetimi oyuncunun kendisiyle tüm kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Takımın sportif direktörü Deco ve kulüp başkanı Joan Laporta, Bernardo Silva'yı Camp Nou'da görmeyi çok istiyor. Ancak burada önemli bir faktör var:

Teknik direktör filtresi: Bu transferin tamamen gerçekleşmesi için Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in nihai onayı gerekiyor. Sözleşme, Alman uzmanın resmi onayı ve yeşil ışık yakmasından sonra yürürlüğe girecek.

Reddedilen teklifler: Bernardo neden Barcelona'yı seçti?

Portekizli yıldızın serbest oyuncu statüsüne geçmesi, Avrupa'nın birçok önde gelen takımını harekete geçirdi. Kendisine çok kazançlı ve cazip teklifler gelmişti.

Silva, Barcelona için şu ülke ve kulüplerin tekliflerini reddetti:

İspanya ve Portekiz: Atletico Madrid ve kendi kulübü Benfica.

Üst düzey ligler: Fransa ve İtalya'nın önde gelen takımları.

Büyük paralar: Türkiye'nin devleri ve Suudi Arabistan'ın milyarder kulüpleri.

Ancak oyuncu diğer tüm seçenekleri bir kenara iterek, Katalan projesinde yer almayı tercih etti.

Şehirdeki 9 yıllık kariyerin sonu

Bu yılın 30 Haziran tarihinde Bernardo Silva'nın Manchester City ile olan mevcut iş sözleşmesi resmen sona eriyor. Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, 2017'den bu yana City'nin onurunu başarıyla korumuş ve Pep Guardiola'nın takımının vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti.

Sona eren sezondaki istatistikleri şu şekilde oldu:

Turnuvalardaki katılımı Gol ve asistler Kulüpteki statüsü Tüm turnuvalarda toplam 53 maç 3 gol ve 5 asist Takımın hücumlarını organize etmede sahadaki en temel itici güç oldu.

Peki sizce Bernardo Silva, Barcelona kadrosunda da Manchester City'deki gibi kupalarla dolu ve parlak bir performans sergileyebilecek mi? Flick bu transfere onay verecek mi?

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