Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Asya kıtasının en güçlü ve yetenekli takımlarından biri olan Suudi Arabistan Milli Takımı, tüm futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası için nihai kadrosunu resmen açıkladı. Takımın teknik direktörü, yaklaşan büyük turnuvada ülkeyi temsil etmek ve yüksek sonuçlar elde etmek için en iyi 26 futbolcuyu kadroya dahil etti.

Son yıllarda yerel ligine dünya yıldızlarını getirerek tecrübe kazanan Suudi futbolcular, bu yılki Dünya Kupası'nda da sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Sayfamızdan ayrılmayın; takımın iskeletini oluşturan yerel dev kulüplerin temsilcilerini, Avrupa'daki tek lejyonerlerini ve yer aldıkları zorlu grubun detaylarını sizlerle paylaşıyoruz!

Riyad ve Cidde devlerinin üstünlüğü ve tek lejyoner

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın bu yılki kadrosuna baktığımızda, kadronun büyük çoğunluğunun ülkenin önde gelen kulüplerinden oluştuğunu görüyoruz — «Al Hilol», «An Nasr», «Al Ittihod» ve «Al Ahli» temsilcileri. Takımın uzun yıllardır lideri ve kaptanı olan Salem Al Dawsari («Al Hilol») ve Portekizli efsane Cristiano Ronaldo ile aynı kulüpte forma giyen yetenekli forvet Abdullah Al Hamdan («An Nasr») gibi yıldızlar takımın ana itici gücü olacak.

Ayrıca kadrodaki en dikkat çekici detaylardan biri, takımın savunma oyuncusu Saud Abdulhamid'in Fransa'nın tanınmış kulübü «Lens» kadrosundan dahil edilmesi oldu. Bu yetenekli savunmacı, Suudi Arabistan'ın bu yılki kadrosundaki tek Avrupalı lejyoner olma özelliğini taşıyor.

Suudi Arabistan'ın yer aldığı zorlu grup: Kura sonuçlarına göre Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasında oldukça ciddi ve rekabetçi takımlarla karşılaşacak. Bir üst tura çıkmak için dünya futbolunun devi olan gururlu İspanya, Afrika'nın güçlü temsilcisi Kabo-Verde ve Güney Amerika'nın dirençli, iki kez dünya şampiyonu olan Uruguay milli takımlarına karşı sahada amansız bir mücadele verecekler.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için tam ve resmi kadrosu

Dünya Kupası'nda zafer kazanmak ve taraftarlarını mutlu etmek arzusuyla yola çıkan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın tam kadrosunu aşağıdaki tablodan detaylıca inceleyebilirsiniz:

Mevkiler Futbolcular ve kulüpleri Kaleciler Ahmed Al Kassar («Al Qadsiah»), Mohammed Al Owais («Al Hilol»), Nawaf Al Aqidi («An Nasr»). Savunmacılar Saud Abdulhamid («Lens»), Abdullah Al Amri («Al Ittihod»), Jehad Thakri («Al Qadsiah»), Hassan Al Tambakti («Al Hilol»), Ali Al-Bulaihi («Al Hilol»), Hassan Kadesh («Al Ittihod»), Moteb Al Harbi («Al Hilol»), Ali Majrashi («Al Ahli»), Mohammed Abu Al-Shamat («Al Qadsiah»), Nawaf Al-Boushal («An Nasr»). Orta Sahalar Ziyad Al-Johani («Al Ahli»), Nasser Al Dawsari («Al Hilol»), Mohamed Kanno («Al Hilol»), Abdullah Al-Khaibari («An Nasr»), Ali Al-Hassan («Neom»), Musab Al-Juwayr («Al Qadsiah»), Salem Al Dawsari («Al Hilol»). Forvetler Firas Al-Buraikan («Al Ahli»), Abdullah Al Hamdan («An Nasr»), Saleh Al-Shehri («Al Ittihod»), Sultan Mandash («Al Hilol»), Ayman Yahya («An Nasr»), Khalid Al-Ghannam («Al Ettifaq»).

Kadrodan da görüleceği üzere, takımda uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncuların uyumu ve birlikteliği üst düzeyde. Bu durum, güçlü rakiplere karşı direnç göstermelerini sağlayacaktır.

Bizler bu büyük futbol şöleninde Asya kıtası temsilcilerine ve tüm katılımcılara yürekten başarılar diliyoruz. Futbol dünyasının en sıcak, heyecan verici ve keyifli haberlerini bizimle birlikte takip edin, değerli futbolseverler! Sayfamızdan ayrılmayın!