Gary Lineker, Arsenal'i Avrupa'nın en iyi futbol oynayan takımları arasına almadı

Ünlü eski futbolcu ve yorumcu Gary Lineker, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı alınan mağlubiyetin ardından Arsenal'in Avrupa futbolundaki yeri hakkında görüşlerini dile getirdi. Mikel Arteta yönetimindeki ekip Premier League şampiyonluğunu kazanmış olsa da, Lineker'e göre "Topçular" estetik futbol konusunda hala kıtanın üç devinin gerisinde kalıyor. Goal.com'un haberine göre bildiriyor .

Budapeşte'de oynanan dramatik finalde Arsenal, Kai Havertz'in golüyle öne geçmişti. Ancak Ousmane Dembele'nin penaltı golü ve ardından gelen gerilimli penaltı atışları, Londra kulübünün mağlubiyetiyle sonuçlandı. Lineker, "The Rest is Football" podcast'inde PSG'nin hücumcu tarzıyla galibiyeti daha fazla hak ettiğini vurguladı.

"Arsenal için bunun acı verici olduğu kesin, ancak bence turnuvanın en iyi takımı kazandı. Tarafsız bir izleyici olarak söyleyebilirim ki, Arsenal PSG'yi yenmek için bu kadar savunma ağırlıklı oynamak zorundaydı, ancak sonunda futbol kazandı," dedi efsanevi golcü.

Lineker sadece Paris ekibini övmekle kalmadı, şu anda Arteta'nın takımından daha çekici futbol oynayan üç kulübün adını verdi. Ona göre Arsenal'in savunma disiplini takdire şayan ancak henüz "harika futbol" seviyesindeki yaratıcı takımlar arasında yer almıyorlar.

"Futbol bir gösteridir. Her zaman pozitif, yaratıcı ve en iyi oyunculara sahip takımları izlemek istiyoruz. Bence bu sezon Paris Saint-Germain, Bayern ve Barcelona tam olarak böyle bir oyun sergiledi. Arsenal savunmada çok düzenli ancak futbolun nasıl oynanması gerektiği açısından en iyi takım kazandı," diyerek sözlerini noktaladı Lineker.